الرماد يغطي الأشجار.. صور "قبل وبعد" تُظهر التأثير الفادح لبركان تونغا

ثورانه الضخم تحت الماء أدى لأمواج مد عاتية "تسونامي".. ومصرع شخصَيْن

أظهرت صور حجم الضرر الذي لحق بجزر تونغا الواقعة في المحيط الهادئ شمالي نيوزيلندا، وذلك عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء، أدى إلى أمواج مد عاتية "تسونامي"، ومصرع شخصَيْن على الأقل، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، رصدت صور التقطتها طائرات استطلاع تابعة لقوات الدفاع النيوزيلندية جزيرة نوموكا، وقد غطى الرماد البركاني الأشجار على مساحة كبيرة. وأظهرت صور خاصة بمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية مشاهد مماثلة في جزر كولوموتوا وتونغاتابو وكولوفو أوو وفافاو؛ إذ انهار عدد من المباني وسط انتشار كثيف للرماد.

وبدا مطار فوا أموتو الدولي وقد غمرت المياه المدرج، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" التي نشرت الصور.

ويعتقد باحثون أن ثوران "هونغا تونغا"، الذي يقع على بُعد 65 كيلومترًا شمال عاصمة تونغا نوكو ألوفا، أكبر حدث بركاني منذ 30 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو، تُظهر موجة "تسونامي" وهي تضرب الجزر؛ الأمر الذي تسبب بضرر كبير في كابلات الاتصالات.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا أمس الثلاثاء إن الرماد قد يسبب مشاكل في إيصال المساعدات إلى الجزر المتضررة من البركان عبر الطائرات.

وأضافت بأن الحكومة النيوزيلندية خصصت 500 ألف دولار مساعدات إنسانية إضافية؛ وهو ما رفع إجمالي دعمها إلى مليون دولار.

وبدوره أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان الاثنين الماضي بأن هناك أضرارًا كبيرة في البنية التحتية حول جزيرة تونغاتابو الرئيسية.





أما رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن فقالت إنه لم يتم الاتصال بعد بالعديد من المناطق الساحلية خارج العاصمة نوكو ألوفا.



