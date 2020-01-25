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رئيس الاتصالات في فيس بوك: لا اختراق لواتس آب مالك أمازون

قال: التطبيق لديه تشفير شامل يمنع ذلك

أكد رئيس الاتصالات في شركة فيس بوك التي تملك واتس آب، أنه لا يوجد أي اختراق لهاتف الملياردير الأمريكي ومالك أمازون، جيف بيزوس، وأن الاختراق المزعوم لم يحدث.

وقال نيك كليج في حديثه إلى بي بي سي: إن الشركة واثقة جدًّا جدًّا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث ولا يوجد أي اختراق أمني في تطبيق واتس آب، وأن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.

وأشار إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، لكنه أكد أنه ليس هناك أي اختراق لواتس آب بيزوس.

وكرر رئيس الاتصالات لدى فيس بوك مجددًا، أن الشركة واثقة للغاية من ميزة تشفير واتس آب ولا يمكن اختراقها.

اختراق هاتف بيزوس جيف بيزوس

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رئيس الاتصالات في فيس بوك: لا اختراق لواتس آب مالك أمازون
سبق

أكد رئيس الاتصالات في شركة فيس بوك التي تملك واتس آب، أنه لا يوجد أي اختراق لهاتف الملياردير الأمريكي ومالك أمازون، جيف بيزوس، وأن الاختراق المزعوم لم يحدث.

وقال نيك كليج في حديثه إلى بي بي سي: إن الشركة واثقة جدًّا جدًّا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث ولا يوجد أي اختراق أمني في تطبيق واتس آب، وأن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.

وأشار إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، لكنه أكد أنه ليس هناك أي اختراق لواتس آب بيزوس.

وكرر رئيس الاتصالات لدى فيس بوك مجددًا، أن الشركة واثقة للغاية من ميزة تشفير واتس آب ولا يمكن اختراقها.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:21 AM
اخر تعديل
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
01:04 PM

رئيس الاتصالات في فيس بوك: لا اختراق لواتس آب مالك أمازون

قال: التطبيق لديه تشفير شامل يمنع ذلك

A A A
خالد علي - الرياض
1
10,871

أكد رئيس الاتصالات في شركة فيس بوك التي تملك واتس آب، أنه لا يوجد أي اختراق لهاتف الملياردير الأمريكي ومالك أمازون، جيف بيزوس، وأن الاختراق المزعوم لم يحدث.

وقال نيك كليج في حديثه إلى بي بي سي: إن الشركة واثقة جدًّا جدًّا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث ولا يوجد أي اختراق أمني في تطبيق واتس آب، وأن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.

وأشار إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، لكنه أكد أنه ليس هناك أي اختراق لواتس آب بيزوس.

وكرر رئيس الاتصالات لدى فيس بوك مجددًا، أن الشركة واثقة للغاية من ميزة تشفير واتس آب ولا يمكن اختراقها.

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