سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 1.017
الإصابات تصل إلى 26.732
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم (الخميس)، إلى 1017 ارتفاعًا من 973 وفاة أمس.
أوضحت وكالة الصحة العامة، أن عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابًا، وفقًا لـ"رويترز".
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة أن إجراءات مكافحة انتشار الجائحة كانت فعالة وأعلنت عن جدول زمني لتخفيف القيود ابتداءً من 27 إبريل.
فيروس كورونا الجديد
سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 1.017
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-16
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم (الخميس)، إلى 1017 ارتفاعًا من 973 وفاة أمس.
أوضحت وكالة الصحة العامة، أن عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابًا، وفقًا لـ"رويترز".
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة أن إجراءات مكافحة انتشار الجائحة كانت فعالة وأعلنت عن جدول زمني لتخفيف القيود ابتداءً من 27 إبريل.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:07 PM
سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 1.017
الإصابات تصل إلى 26.732
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم (الخميس)، إلى 1017 ارتفاعًا من 973 وفاة أمس.
أوضحت وكالة الصحة العامة، أن عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابًا، وفقًا لـ"رويترز".
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة أن إجراءات مكافحة انتشار الجائحة كانت فعالة وأعلنت عن جدول زمني لتخفيف القيود ابتداءً من 27 إبريل.