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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

من متوسطة إلى غزيرة.. وغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، كما يتوقع أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها؛ تمتد إلى مناطق: الرياض، حائل، القصيم، والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول جنوبية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، كما يتوقع أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها؛ تمتد إلى مناطق: الرياض، حائل، القصيم، والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول جنوبية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:13 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

من متوسطة إلى غزيرة.. وغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، كما يتوقع أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها؛ تمتد إلى مناطق: الرياض، حائل، القصيم، والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول جنوبية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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