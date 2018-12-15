توفي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة سابقًا، الحسين محمد زين العابدين.
وفاة "الحسين" مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة "سابقًا"
توفي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة سابقًا، الحسين محمد زين العابدين.
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وفاة "الحسين" مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة "سابقًا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-15
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
06:47 PM
وفاة "الحسين" مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة "سابقًا"
توفي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة سابقًا، الحسين محمد زين العابدين.
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