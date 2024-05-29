أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزيّن شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة

في ظلّ الجهود المتواصلة.. استضافة 390 إعلاميًّا وصحفيًّا دوليًّا و59 قناة عالمية

تواصلت جهود مختلف الجهات لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة يومي الـ25 و26 من رمضان المبارك الحالي، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله؛ حيث ازدانت شوارع وميادين محافظة جدة بتعليق 2500 علم للدول المشاركة، عبر 70 ساعة عمل.

كما تزيّنت مكة المكرمة في إطار هذه الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، وقامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة، بتركيب لوحات ترحيبية بمسافة 5 كيلومترات و200 متر، كما قامت بتركيب وحدات إضاءة تجميلية ولوحات ترحيبية.

في حين تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلامياً وصحفياً دولياً، و59 قناة عالمية.

من جانبه نوه رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث فهد بن حسن آل عقران بما تقدمه وزارة الإعلام خدماتها للضيوف من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضاً تعريفياً في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحاً حكومياً ومدنياً لعرض المنجزات والتطورات وشرحها، وتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلاً في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مؤتمرات صحفية لمسؤولين على هامش القمة، وإعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة؛ لإطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.