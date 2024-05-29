النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزيّن شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة

في ظلّ الجهود المتواصلة.. استضافة 390 إعلاميًّا وصحفيًّا دوليًّا و59 قناة عالمية

تواصلت جهود مختلف الجهات لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة يومي الـ25 و26 من رمضان المبارك الحالي، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله؛ حيث ازدانت شوارع وميادين محافظة جدة بتعليق 2500 علم للدول المشاركة، عبر 70 ساعة عمل.

كما تزيّنت مكة المكرمة في إطار هذه الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، وقامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة، بتركيب لوحات ترحيبية بمسافة 5 كيلومترات و200 متر، كما قامت بتركيب وحدات إضاءة تجميلية ولوحات ترحيبية.

في حين تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلامياً وصحفياً دولياً، و59 قناة عالمية.

من جانبه نوه رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث فهد بن حسن آل عقران بما تقدمه وزارة الإعلام خدماتها للضيوف من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضاً تعريفياً في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحاً حكومياً ومدنياً لعرض المنجزات والتطورات وشرحها، وتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلاً في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مؤتمرات صحفية لمسؤولين على هامش القمة، وإعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة؛ لإطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزيّن شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة
سبق

تواصلت جهود مختلف الجهات لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة يومي الـ25 و26 من رمضان المبارك الحالي، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله؛ حيث ازدانت شوارع وميادين محافظة جدة بتعليق 2500 علم للدول المشاركة، عبر 70 ساعة عمل.

كما تزيّنت مكة المكرمة في إطار هذه الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، وقامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة، بتركيب لوحات ترحيبية بمسافة 5 كيلومترات و200 متر، كما قامت بتركيب وحدات إضاءة تجميلية ولوحات ترحيبية.

في حين تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلامياً وصحفياً دولياً، و59 قناة عالمية.

من جانبه نوه رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث فهد بن حسن آل عقران بما تقدمه وزارة الإعلام خدماتها للضيوف من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضاً تعريفياً في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحاً حكومياً ومدنياً لعرض المنجزات والتطورات وشرحها، وتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلاً في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مؤتمرات صحفية لمسؤولين على هامش القمة، وإعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة؛ لإطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
06:40 PM

أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزيّن شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة

في ظلّ الجهود المتواصلة.. استضافة 390 إعلاميًّا وصحفيًّا دوليًّا و59 قناة عالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
4,454

تواصلت جهود مختلف الجهات لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة يومي الـ25 و26 من رمضان المبارك الحالي، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله؛ حيث ازدانت شوارع وميادين محافظة جدة بتعليق 2500 علم للدول المشاركة، عبر 70 ساعة عمل.

كما تزيّنت مكة المكرمة في إطار هذه الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، وقامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة، بتركيب لوحات ترحيبية بمسافة 5 كيلومترات و200 متر، كما قامت بتركيب وحدات إضاءة تجميلية ولوحات ترحيبية.

في حين تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلامياً وصحفياً دولياً، و59 قناة عالمية.

من جانبه نوه رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث فهد بن حسن آل عقران بما تقدمه وزارة الإعلام خدماتها للضيوف من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضاً تعريفياً في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحاً حكومياً ومدنياً لعرض المنجزات والتطورات وشرحها، وتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلاً في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مؤتمرات صحفية لمسؤولين على هامش القمة، وإعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة؛ لإطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,091
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,968
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,205
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,624

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة