مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتمد رفع عدد "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا

"ابن حثلين" قال إن 10 من سن ثنية وأقل والخمس المتبقية السن مفتوح

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة (الفحل وإنتاجه) ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس إلى العدد 15 متنًا، بينها قعود.

وتفصيلًا: بيّن "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: أن المشاركة ١٠ من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح، على أن لا يقل عن مفرود.