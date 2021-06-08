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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتمد رفع عدد "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا

"ابن حثلين" قال إن 10 من سن ثنية وأقل والخمس المتبقية السن مفتوح

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة (الفحل وإنتاجه) ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس إلى العدد 15 متنًا، بينها قعود.

وتفصيلًا: بيّن "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: أن المشاركة ١٠ من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح، على أن لا يقل عن مفرود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتمد رفع عدد "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا
سبق

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة (الفحل وإنتاجه) ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس إلى العدد 15 متنًا، بينها قعود.

وتفصيلًا: بيّن "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: أن المشاركة ١٠ من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح، على أن لا يقل عن مفرود.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
09:22 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتمد رفع عدد "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا

"ابن حثلين" قال إن 10 من سن ثنية وأقل والخمس المتبقية السن مفتوح

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ذياب الشمري - الرياض
0
1,427

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة (الفحل وإنتاجه) ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس إلى العدد 15 متنًا، بينها قعود.

وتفصيلًا: بيّن "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: أن المشاركة ١٠ من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح، على أن لا يقل عن مفرود.

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