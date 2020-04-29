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قطر تسجّل 643 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بـ"كورونا"

ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام خليجية.

وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 10 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1243.

فيروس كورونا الجديد

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قطر تسجّل 643 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام خليجية.

وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 10 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1243.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:08 PM

قطر تسجّل 643 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بـ"كورونا"

ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام خليجية.

وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 10 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1243.

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