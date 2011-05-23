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"جامعة حائل محصنة‏‏".. حملة توعوية لرفع نسبة التحصين قبل الدراسة

النايف: نسبة ‏التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى 53‏ %

أطلقت جامعة حائل اليوم، حملة توعوية‏ بعنوان "جامعة حائل ‏محصنة"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح ‏للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سعود النايف، أن الحملة تعمل ‏على تعزيز الوعي المجتمعي ورفع نسبة التحصين المجتمعي ‏بالجامعة لتحقيق نسبة التحصين قبل بداية الفصل الدراسي القادم ‏للوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة، مشيراً إلى أن نسبة ‏التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى ‏53 %.‏

وأكد الدكتور النايف، أن الجامعة لن تسمح لغير المحصنين ‏بالدخول إلى مقارها ابتداءً من يوم الأحد 22 من ذي الحجة، ‏منوّهاً بما تبذله القيادة الحكيمة من جهود كبيرة في توفير ‏اللقاحات بشكل مجاني وتسخيرها لجميع الموارد والإمكانات ‏للوصول إلى النتائج الصحية المرجوة لمحاربة فيروس كورونا. ‏

جامعة حائل جامعة حائل ‏محصنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة حائل محصنة‏‏".. حملة توعوية لرفع نسبة التحصين قبل الدراسة
سبق

أطلقت جامعة حائل اليوم، حملة توعوية‏ بعنوان "جامعة حائل ‏محصنة"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح ‏للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سعود النايف، أن الحملة تعمل ‏على تعزيز الوعي المجتمعي ورفع نسبة التحصين المجتمعي ‏بالجامعة لتحقيق نسبة التحصين قبل بداية الفصل الدراسي القادم ‏للوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة، مشيراً إلى أن نسبة ‏التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى ‏53 %.‏

وأكد الدكتور النايف، أن الجامعة لن تسمح لغير المحصنين ‏بالدخول إلى مقارها ابتداءً من يوم الأحد 22 من ذي الحجة، ‏منوّهاً بما تبذله القيادة الحكيمة من جهود كبيرة في توفير ‏اللقاحات بشكل مجاني وتسخيرها لجميع الموارد والإمكانات ‏للوصول إلى النتائج الصحية المرجوة لمحاربة فيروس كورونا. ‏

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:21 PM

"جامعة حائل محصنة‏‏".. حملة توعوية لرفع نسبة التحصين قبل الدراسة

النايف: نسبة ‏التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى 53‏ %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أطلقت جامعة حائل اليوم، حملة توعوية‏ بعنوان "جامعة حائل ‏محصنة"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح ‏للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سعود النايف، أن الحملة تعمل ‏على تعزيز الوعي المجتمعي ورفع نسبة التحصين المجتمعي ‏بالجامعة لتحقيق نسبة التحصين قبل بداية الفصل الدراسي القادم ‏للوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة، مشيراً إلى أن نسبة ‏التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى ‏53 %.‏

وأكد الدكتور النايف، أن الجامعة لن تسمح لغير المحصنين ‏بالدخول إلى مقارها ابتداءً من يوم الأحد 22 من ذي الحجة، ‏منوّهاً بما تبذله القيادة الحكيمة من جهود كبيرة في توفير ‏اللقاحات بشكل مجاني وتسخيرها لجميع الموارد والإمكانات ‏للوصول إلى النتائج الصحية المرجوة لمحاربة فيروس كورونا. ‏

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