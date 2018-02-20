مدير تعليم محايل يكرّم معلمًا قطع إجازته المرضية من أجل طلابه

كرّم مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم المعلم الحسين بن إبراهيم الزاحمي، أحد منسوبي ابتدائية نور الدين الشهيد بمركز بحر أبوسكينة، التابع لتعليم محافظة محايل عسير بعد أن قطع إجازته المرضية التي كان قد حصل عليها وعاد إلى طلابه، حرصًا منه على مصلحة أبنائه الطلاب، وتقديرًا لمهنته الشريفة ضاربًا أروع صور التفاني والإخلاص في عمله.

وكان "آل شريم" قد قام أمس بزيارة مدرسة المعلم لتقديم الشكر له، وقبّل رأسه نظير هذا الموقف النبيل وغير المستغرب.



حضر التكريم مدير مكتب تعليم بحر أبوسكينة علي بن موسى الطاير.