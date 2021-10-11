الجيش الإثيوبي يشن هجوماً برياً على "تيغراي"

ساندته قوات خاصة من إقليم أمهرة

ذكر المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غيتاتشو ريدا، أن الجيش الإثيوبي شن هجوماً برياً على إقليم تيغراي، اليوم (الاثنين).

ونقلت "رويترز" عن "ريدا"، أن الجيش شن هجومه صباح اليوم بمساندة من قوات خاصة في إقليم أمهرة الشمالي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق بهذا الشأن من المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أو من حكومة إقليم أمهرة أو متحدثين عسكريين.

وشن الجيش الإثيوبي وحلفاؤه ضربات جوية وبرية تستهدف متمردي "تيغراي" في منطقة أمهرة.