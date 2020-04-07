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"شركاؤنا".. السفير الألماني يشكر 650 طبيباً سعودياً يكافحون "كورونا" ببلاده

قال: السعودية مستمرة في مدّ يد المساعدة لدول العالم ودعم جهود المكافحة الدولية

تقدم سفير ألمانيا لدى المملكة العربية السعودية يورغ راناو؛ بالشكر لـ ٦٥٠ طبيباً سعودياً في المستشفيات الألمانية، وقال "راناو": هم شركاؤنا في مكافحة "كوفيد-١٩" ويستحقون منّا خالص التقدير.

وقال الملحق الثقافي في ألمانيا الدكتور منير العتيبي: "يعمل هذا العدد من الأطباء السعوديين في المستشفيات الألمانية مع زملائهم الألمان؛ لتقديم الرعاية الصحية للمرضى في المستشفيات والعيادات، ويسهمون في مكافحة الفيروس".

وأضاف: "تؤكّد المملكة العربية السعودية أنها مستمرة في مدّ يد المساعدة لدول العالم، كما تدعم الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا".

فيروس كورونا الجديد سفير ألمانيا لدى المملكة العربية السعودية يورغ راناو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شركاؤنا".. السفير الألماني يشكر 650 طبيباً سعودياً يكافحون "كورونا" ببلاده
سبق

تقدم سفير ألمانيا لدى المملكة العربية السعودية يورغ راناو؛ بالشكر لـ ٦٥٠ طبيباً سعودياً في المستشفيات الألمانية، وقال "راناو": هم شركاؤنا في مكافحة "كوفيد-١٩" ويستحقون منّا خالص التقدير.

وقال الملحق الثقافي في ألمانيا الدكتور منير العتيبي: "يعمل هذا العدد من الأطباء السعوديين في المستشفيات الألمانية مع زملائهم الألمان؛ لتقديم الرعاية الصحية للمرضى في المستشفيات والعيادات، ويسهمون في مكافحة الفيروس".

وأضاف: "تؤكّد المملكة العربية السعودية أنها مستمرة في مدّ يد المساعدة لدول العالم، كما تدعم الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:58 PM

"شركاؤنا".. السفير الألماني يشكر 650 طبيباً سعودياً يكافحون "كورونا" ببلاده

قال: السعودية مستمرة في مدّ يد المساعدة لدول العالم ودعم جهود المكافحة الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم سفير ألمانيا لدى المملكة العربية السعودية يورغ راناو؛ بالشكر لـ ٦٥٠ طبيباً سعودياً في المستشفيات الألمانية، وقال "راناو": هم شركاؤنا في مكافحة "كوفيد-١٩" ويستحقون منّا خالص التقدير.

وقال الملحق الثقافي في ألمانيا الدكتور منير العتيبي: "يعمل هذا العدد من الأطباء السعوديين في المستشفيات الألمانية مع زملائهم الألمان؛ لتقديم الرعاية الصحية للمرضى في المستشفيات والعيادات، ويسهمون في مكافحة الفيروس".

وأضاف: "تؤكّد المملكة العربية السعودية أنها مستمرة في مدّ يد المساعدة لدول العالم، كما تدعم الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا".

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