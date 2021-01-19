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أمير الكويت يواصل المشاورات بشأن تشكيل الحكومة

التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ناصر الصباح

تتواصل المشاورات في الكويت؛ بهدف تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الأخيرة، على خلفية طلب استجوابها في البرلمان.

والتقى الأمير نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد شملت لقاءات الأمير، رئيس الوزراء المستقيلة حكومته الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكذلك الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

والتقى الأمير، كذلك، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون، ورئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد قبل، أمس الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير الكويت يواصل المشاورات بشأن تشكيل الحكومة
سبق

تتواصل المشاورات في الكويت؛ بهدف تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الأخيرة، على خلفية طلب استجوابها في البرلمان.

والتقى الأمير نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد شملت لقاءات الأمير، رئيس الوزراء المستقيلة حكومته الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكذلك الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

والتقى الأمير، كذلك، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون، ورئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد قبل، أمس الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
02:30 PM

أمير الكويت يواصل المشاورات بشأن تشكيل الحكومة

التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ناصر الصباح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل المشاورات في الكويت؛ بهدف تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الأخيرة، على خلفية طلب استجوابها في البرلمان.

والتقى الأمير نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد شملت لقاءات الأمير، رئيس الوزراء المستقيلة حكومته الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكذلك الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

والتقى الأمير، كذلك، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون، ورئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد قبل، أمس الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

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