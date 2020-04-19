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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"الأمن العام": خدمة التنقل داخل المدن سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة

لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة

أكد "الأمن العام" أن خدمة التنقل داخل المدينة وبين الأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة.

وكان الأمن العام قد أعلن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي : https://tanaqul.ecloud.sa/login

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن العام": خدمة التنقل داخل المدن سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة
سبق

أكد "الأمن العام" أن خدمة التنقل داخل المدينة وبين الأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة.

وكان الأمن العام قد أعلن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي : https://tanaqul.ecloud.sa/login

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:16 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:48 PM

"الأمن العام": خدمة التنقل داخل المدن سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة

لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
8
22,093

أكد "الأمن العام" أن خدمة التنقل داخل المدينة وبين الأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة.

وكان الأمن العام قد أعلن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي : https://tanaqul.ecloud.sa/login

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