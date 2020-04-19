"الأمن العام": خدمة التنقل داخل المدن سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة

لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة

أكد "الأمن العام" أن خدمة التنقل داخل المدينة وبين الأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة سيتم إتاحتها عبر الموقع خلال الساعات القادمة.

وكان الأمن العام قد أعلن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي : https://tanaqul.ecloud.sa/login