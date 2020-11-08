"الغامدي" يوجه برفع جودة خدمات الرعاية لتحقيق التحول الصحي بالشرقية

خلال زيارة تفقدية له شملت مراكز "إرادة والعيون والقطيف"

وجّه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، منسوبي مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى القطيف المركزي، بتطبيق أعلى معايير الجودة؛ وذلك لتحقيق تطلعات المرضى والموظفين؛ سعياً لتحقيق أهداف التحول الصحي ورفع جودة خدمات الرعاية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لتلك المرافق اطلع خلالها على سير العمل في العيادات والجهود التي يبذلها الطاقم من خلال سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمونها للمستفيدين.

وتجول "الغامدي" على جميع الأقسام الطبية والإدارية بالمستشفيات، والتقى بعدد من الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى، وأطلع الرئيس التنفيذي على أبرز المشاريع التي تنفذ في المستشفيات، حيث تم الاطلاع على ما تم في مجمع إدارة والصحة النفسية بالدمام من تجهيز فلل التنويم، وفي مستشفى القطيف المركزي تم الاطلاع على مراحل مشروع مركز طب الأسنان، بالإضافة إلى أهم المشاريع المنفذة في مستشفى العيون التخصصي بالظهران.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن هذه الزيارات للمستشفيات والمجمع تهدف إلى لقاء الكوادر الصحية والإدارية العاملة بها، والتأكد من أن الخدمات الصحية لمنشآت التجمع تتماشى مع خطة التحول الصحي، بالإضافة إلى ما يقدم للمرضى من خدمات، بتوفير كامل الحلول والإمكانيات الطبية بأعلى جودة ممكنة في أقصر وقت ممكن، والاطلاع على ما تم من إنجار للمشاريع المنفذة حالياً.

وأضاف أنه -ولله الحمد- يحظى الجانب الصحي في مملكتنا الغالية بالدعم الكامل من لدن قيادتنا الرشيدة يحفظها الله، حيث الكوادر الطبية في المنطقة الشرقية -وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه -يرعاهما الله- وبتوجيهات وزير الصحة تعمل على تسخير كل الإمكانات الصحية والطبية في المنطقة، مبيناً أن التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية يؤمن بأهمية حماية المجتمع من الأمراض والسلوكيات الخاطئة.

وأضاف الدكتور "الغامدي" أن هذه الزيارات للمستشفيات والمجمع تهدف إلى لقاء الكوادر الصحية والإدارية العاملة بها، والتأكد من أن الخدمات الصحية لمنشآت التجمع تتماشى مع خطة التحول الصحي، بالإضافة إلى ما يقدم للمرضى من خدمات بتوفير كامل الحلول والإمكانيات الطبية بأعلى جودة ممكنة في أقصر وقت ممكن والاطلاع على ما تم من إنجار للمشاريع المنفذة حالياً.