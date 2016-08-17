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"الجربوعي" يحسم الشوط الرئيسي.. و"مداهم" الأسرع لخط النهاية

في أولى منافسات الحقايق بمسافة 3 كم وبواقع 16 شوطاً

انطلقت، صباح اليوم السبت، منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية التي خصصت لسن الحقايق بمسافة 3 كم.

وشهدت هذه الأشواط التي بلغ عددها 16 شوطاً منافسات قوية ومثيرة امتزجت بأجواء حماسية بين الملاك والمضمرين وجمهور وعشاق ومحبي الهجن.

وسجل (مداهم) لـ جابر ربيع صالح الجابر المري أفضل توقيت 4:29:42 لهذه الأشواط الصباحية.

وفي الشوط الأول، أحرزت "بدل" لـ سعيد راشد صالح الجربوعي المري لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق البكار بعدما احتلت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 4:34:71"، فيما حقق لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق القعدان (ولد متعب) لـ علي راشد سعيد البريصي المري بعد احتلاله المركز الأول في الشوط الثاني بتوقيت زمني قدرة 4:37:83، وجاءت في المركز الثالث (الماهرة) لـ علي راشد سعيد الجربوعي المري 4:33:51.

وتواصلت الأشواط حتى الشوط الأخير على النحو التالي

الشوط 4، (مداهم) لـ جابر ربيع صالح الجابر المري 4:29:42، الشوط 5، (سلام) لـ صالح محمد مسفر اليامي 4:33:39، الشوط 6، (قناد) لـ فليح سويلم محمد الضريغط العنزي 4:31:58، الشوط 7 (تكريم) لـ عبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري 4:30:68، الشوط 8 (إرسال) لـ أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي 4:36:93، الشوط 9

(بلشة) لـ فيحان ظافر عبدالهادي آل رشيد 4:30:74، الشوط 10 (مبلش) لـ ربيع خميس صالح الهمامي 4:33:49، الشوط 11 (جلمودة) لـ عبيد ذيب محمد الطوال الدوسري 4:31:83، الشوط 12 (بركان) لـ علي ناصر جابر الغفراني المري 4:32:46، الشوط 13 (التماس) لـ محمد علي حمد الفهيدة المري 4:31:23، الشوط 14 (عقاب) لـ ناصر عبدالهادي صالح الجفران المري 4:31:23، الشوط 15(الشايبة) لـ سالم حمد المري 4:34.55، الشوط 16 (أدهم) لـ ناحي مسفر العجمي 4:38.946.

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"الجربوعي" يحسم الشوط الرئيسي.. و"مداهم" الأسرع لخط النهاية
سبق

انطلقت، صباح اليوم السبت، منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية التي خصصت لسن الحقايق بمسافة 3 كم.

وشهدت هذه الأشواط التي بلغ عددها 16 شوطاً منافسات قوية ومثيرة امتزجت بأجواء حماسية بين الملاك والمضمرين وجمهور وعشاق ومحبي الهجن.

وسجل (مداهم) لـ جابر ربيع صالح الجابر المري أفضل توقيت 4:29:42 لهذه الأشواط الصباحية.

وفي الشوط الأول، أحرزت "بدل" لـ سعيد راشد صالح الجربوعي المري لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق البكار بعدما احتلت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 4:34:71"، فيما حقق لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق القعدان (ولد متعب) لـ علي راشد سعيد البريصي المري بعد احتلاله المركز الأول في الشوط الثاني بتوقيت زمني قدرة 4:37:83، وجاءت في المركز الثالث (الماهرة) لـ علي راشد سعيد الجربوعي المري 4:33:51.

وتواصلت الأشواط حتى الشوط الأخير على النحو التالي

الشوط 4، (مداهم) لـ جابر ربيع صالح الجابر المري 4:29:42، الشوط 5، (سلام) لـ صالح محمد مسفر اليامي 4:33:39، الشوط 6، (قناد) لـ فليح سويلم محمد الضريغط العنزي 4:31:58، الشوط 7 (تكريم) لـ عبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري 4:30:68، الشوط 8 (إرسال) لـ أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي 4:36:93، الشوط 9

(بلشة) لـ فيحان ظافر عبدالهادي آل رشيد 4:30:74، الشوط 10 (مبلش) لـ ربيع خميس صالح الهمامي 4:33:49، الشوط 11 (جلمودة) لـ عبيد ذيب محمد الطوال الدوسري 4:31:83، الشوط 12 (بركان) لـ علي ناصر جابر الغفراني المري 4:32:46، الشوط 13 (التماس) لـ محمد علي حمد الفهيدة المري 4:31:23، الشوط 14 (عقاب) لـ ناصر عبدالهادي صالح الجفران المري 4:31:23، الشوط 15(الشايبة) لـ سالم حمد المري 4:34.55، الشوط 16 (أدهم) لـ ناحي مسفر العجمي 4:38.946.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
03:16 PM

"الجربوعي" يحسم الشوط الرئيسي.. و"مداهم" الأسرع لخط النهاية

في أولى منافسات الحقايق بمسافة 3 كم وبواقع 16 شوطاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انطلقت، صباح اليوم السبت، منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية التي خصصت لسن الحقايق بمسافة 3 كم.

وشهدت هذه الأشواط التي بلغ عددها 16 شوطاً منافسات قوية ومثيرة امتزجت بأجواء حماسية بين الملاك والمضمرين وجمهور وعشاق ومحبي الهجن.

وسجل (مداهم) لـ جابر ربيع صالح الجابر المري أفضل توقيت 4:29:42 لهذه الأشواط الصباحية.

وفي الشوط الأول، أحرزت "بدل" لـ سعيد راشد صالح الجربوعي المري لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق البكار بعدما احتلت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 4:34:71"، فيما حقق لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق القعدان (ولد متعب) لـ علي راشد سعيد البريصي المري بعد احتلاله المركز الأول في الشوط الثاني بتوقيت زمني قدرة 4:37:83، وجاءت في المركز الثالث (الماهرة) لـ علي راشد سعيد الجربوعي المري 4:33:51.

وتواصلت الأشواط حتى الشوط الأخير على النحو التالي

الشوط 4، (مداهم) لـ جابر ربيع صالح الجابر المري 4:29:42، الشوط 5، (سلام) لـ صالح محمد مسفر اليامي 4:33:39، الشوط 6، (قناد) لـ فليح سويلم محمد الضريغط العنزي 4:31:58، الشوط 7 (تكريم) لـ عبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري 4:30:68، الشوط 8 (إرسال) لـ أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي 4:36:93، الشوط 9

(بلشة) لـ فيحان ظافر عبدالهادي آل رشيد 4:30:74، الشوط 10 (مبلش) لـ ربيع خميس صالح الهمامي 4:33:49، الشوط 11 (جلمودة) لـ عبيد ذيب محمد الطوال الدوسري 4:31:83، الشوط 12 (بركان) لـ علي ناصر جابر الغفراني المري 4:32:46، الشوط 13 (التماس) لـ محمد علي حمد الفهيدة المري 4:31:23، الشوط 14 (عقاب) لـ ناصر عبدالهادي صالح الجفران المري 4:31:23، الشوط 15(الشايبة) لـ سالم حمد المري 4:34.55، الشوط 16 (أدهم) لـ ناحي مسفر العجمي 4:38.946.

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