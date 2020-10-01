وأوضحت إدارة المطار عبر حسابهم بـ"تويتر": "‏مسافرينا الأعزاء ‏نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية؛ حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم".

قالت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن التيار الكهربائي انقطع اليوم عن المطار.

"نشكر تفهمكم".. مطار الدمام يعتذر عن انقطاع الكهرباء: عادت لحالتها حامد العلي سبق 2020-10-01 قالت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن التيار الكهربائي انقطع اليوم عن المطار. وأوضحت إدارة المطار عبر حسابهم بـ"تويتر": "‏مسافرينا الأعزاء ‏نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية؛ حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم".

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 01:29 PM

"نشكر تفهمكم".. مطار الدمام يعتذر عن انقطاع الكهرباء: عادت لحالتها أوضحت أنه كان مؤقتاً ولم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية





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قالت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن التيار الكهربائي انقطع اليوم عن المطار.

وأوضحت إدارة المطار عبر حسابهم بـ"تويتر": "‏مسافرينا الأعزاء ‏نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية؛ حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم".