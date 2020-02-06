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تكريم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019

تدربوا بعدد من الجامعات والمراكز بالمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وماليزيا

كرّمت كلية العلوم الطلاب والطالبات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019، الذين تدربوا في عدد من الجامعات العالمية والمراكز البحثية في المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وماليزيا.

بدأ الحفل الذي أقيم في قاعة التشريفات بكلية العلوم برعاية وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، بعرض موجز للطلاب والطالبات الذين أتموا التدريب الصيفي، شرحوا فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بعض التجارب العلمية مع تفسير النتائج التي حصلوا عليها، كما عبروا عن امتنانهم للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفرصة التي أكسبتهم الكثير من المهارات خلال فترة التدريب.

عقب ذلك، ألقيت كلمة راعي الحفل الأستاذ الدكتور "النمي" التي قدم فيها شكره لكلية العلوم ولطلاب وطالبات الكلية على ما يقدمونه من إنجازات ملموسة في مجال التدريب والأبحاث العلمية.

وفي ختام الحفل كرم "النمي" والأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الداغري عميد كلية العلوم، طلاب وطالبات كلية العلوم المشاركين في التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019.

من جهته، ثمّن عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور ناصر الداغري الدعم الكبير من "النمي" وحرصه على متابعة وتشجيع ما يسهم في خدمة الطلاب والطالبات وتقديمه ما يمكن من جهود لتذليل كل العقبات في سبيل إنجاح مثل هذه البرامج التدريبية.

كلية العلوم الطلاب والطالبات برنامج التدريب الصيفي الخارجي صيف 2019

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تكريم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019
سبق

كرّمت كلية العلوم الطلاب والطالبات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019، الذين تدربوا في عدد من الجامعات العالمية والمراكز البحثية في المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وماليزيا.

بدأ الحفل الذي أقيم في قاعة التشريفات بكلية العلوم برعاية وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، بعرض موجز للطلاب والطالبات الذين أتموا التدريب الصيفي، شرحوا فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بعض التجارب العلمية مع تفسير النتائج التي حصلوا عليها، كما عبروا عن امتنانهم للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفرصة التي أكسبتهم الكثير من المهارات خلال فترة التدريب.

عقب ذلك، ألقيت كلمة راعي الحفل الأستاذ الدكتور "النمي" التي قدم فيها شكره لكلية العلوم ولطلاب وطالبات الكلية على ما يقدمونه من إنجازات ملموسة في مجال التدريب والأبحاث العلمية.

وفي ختام الحفل كرم "النمي" والأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الداغري عميد كلية العلوم، طلاب وطالبات كلية العلوم المشاركين في التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019.

من جهته، ثمّن عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور ناصر الداغري الدعم الكبير من "النمي" وحرصه على متابعة وتشجيع ما يسهم في خدمة الطلاب والطالبات وتقديمه ما يمكن من جهود لتذليل كل العقبات في سبيل إنجاح مثل هذه البرامج التدريبية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
11:20 AM

تكريم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019

تدربوا بعدد من الجامعات والمراكز بالمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وماليزيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّمت كلية العلوم الطلاب والطالبات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019، الذين تدربوا في عدد من الجامعات العالمية والمراكز البحثية في المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وماليزيا.

بدأ الحفل الذي أقيم في قاعة التشريفات بكلية العلوم برعاية وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، بعرض موجز للطلاب والطالبات الذين أتموا التدريب الصيفي، شرحوا فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بعض التجارب العلمية مع تفسير النتائج التي حصلوا عليها، كما عبروا عن امتنانهم للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفرصة التي أكسبتهم الكثير من المهارات خلال فترة التدريب.

عقب ذلك، ألقيت كلمة راعي الحفل الأستاذ الدكتور "النمي" التي قدم فيها شكره لكلية العلوم ولطلاب وطالبات الكلية على ما يقدمونه من إنجازات ملموسة في مجال التدريب والأبحاث العلمية.

وفي ختام الحفل كرم "النمي" والأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الداغري عميد كلية العلوم، طلاب وطالبات كلية العلوم المشاركين في التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019.

من جهته، ثمّن عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور ناصر الداغري الدعم الكبير من "النمي" وحرصه على متابعة وتشجيع ما يسهم في خدمة الطلاب والطالبات وتقديمه ما يمكن من جهود لتذليل كل العقبات في سبيل إنجاح مثل هذه البرامج التدريبية.

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