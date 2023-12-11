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"البيئة" تدشّن حملة الـ 1001 للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الدولية

بعد غد .. بهدف ضبط المخالفة للأنظمة المعمول بها بالمملكة وعلى فترتين

يدشّن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ بعد غد الأربعاء، بمدينة الرياض، حملة الـ 1001 منشأة التي تستهدف المنشآت.

وقال مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان السنقوف: إن الحملة التفتيشية البيئية تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وأضاف: كما تستهدف ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن آلية تنفيذ الحملة، تتم بتوزيع المفتشين البيئيين على فترتين (صباحية ومسائية) مقسمة على 30 مجموعة بمعدل مفتشين بيئيين لكل مجموعة، وستتم زيارة 4 منشآت بمعدل يومي، حيث تم تجهيز 60 مفتشاً بيئياً من مختلف مناطق المملكة.

وتابع: يبلغ عدد المنشآت في مدينة الرياض 2218 منشأة، حيث تمت زيارة ما يقارب 1100 منشأة حتى تاريخه عن طريق زيارات التفتيش التي تمّت من قِبل فرع الهيئة بالرياض.

الجدير بذكر أن الفرق التفتيشية للهيئة سجلت بمختلف مناطق المملكة عدد 445 مخالفة بيئية لمنشآت خالفت الأنظمة والاشتراطات البيئية خلال شهر صفر الماضي 1439 هـ، حيث نفّذت 1234 زيارة تفتيشية، وسجّلت منطقة مكة المكرّمة ارتفاعاً في المخالفات بعدد 173 مخالفة، في حين شهدت منطقة الرياض 56 مخالفة بيئية، و20 مخالفة في المدينة المنوّرة، و67 مخالفة في الشرقية، كما سجّلت منطقة عسير 73 مخالفة، و44 مخالفة في منطقة تبوك و12 مخالفة في جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدشّن حملة الـ 1001 للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الدولية
سبق

يدشّن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ بعد غد الأربعاء، بمدينة الرياض، حملة الـ 1001 منشأة التي تستهدف المنشآت.

وقال مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان السنقوف: إن الحملة التفتيشية البيئية تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وأضاف: كما تستهدف ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن آلية تنفيذ الحملة، تتم بتوزيع المفتشين البيئيين على فترتين (صباحية ومسائية) مقسمة على 30 مجموعة بمعدل مفتشين بيئيين لكل مجموعة، وستتم زيارة 4 منشآت بمعدل يومي، حيث تم تجهيز 60 مفتشاً بيئياً من مختلف مناطق المملكة.

وتابع: يبلغ عدد المنشآت في مدينة الرياض 2218 منشأة، حيث تمت زيارة ما يقارب 1100 منشأة حتى تاريخه عن طريق زيارات التفتيش التي تمّت من قِبل فرع الهيئة بالرياض.

الجدير بذكر أن الفرق التفتيشية للهيئة سجلت بمختلف مناطق المملكة عدد 445 مخالفة بيئية لمنشآت خالفت الأنظمة والاشتراطات البيئية خلال شهر صفر الماضي 1439 هـ، حيث نفّذت 1234 زيارة تفتيشية، وسجّلت منطقة مكة المكرّمة ارتفاعاً في المخالفات بعدد 173 مخالفة، في حين شهدت منطقة الرياض 56 مخالفة بيئية، و20 مخالفة في المدينة المنوّرة، و67 مخالفة في الشرقية، كما سجّلت منطقة عسير 73 مخالفة، و44 مخالفة في منطقة تبوك و12 مخالفة في جازان.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
12:39 PM

"البيئة" تدشّن حملة الـ 1001 للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الدولية

بعد غد .. بهدف ضبط المخالفة للأنظمة المعمول بها بالمملكة وعلى فترتين

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عبدالله الراجحي - جدة
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يدشّن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ بعد غد الأربعاء، بمدينة الرياض، حملة الـ 1001 منشأة التي تستهدف المنشآت.

وقال مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان السنقوف: إن الحملة التفتيشية البيئية تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وأضاف: كما تستهدف ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن آلية تنفيذ الحملة، تتم بتوزيع المفتشين البيئيين على فترتين (صباحية ومسائية) مقسمة على 30 مجموعة بمعدل مفتشين بيئيين لكل مجموعة، وستتم زيارة 4 منشآت بمعدل يومي، حيث تم تجهيز 60 مفتشاً بيئياً من مختلف مناطق المملكة.

وتابع: يبلغ عدد المنشآت في مدينة الرياض 2218 منشأة، حيث تمت زيارة ما يقارب 1100 منشأة حتى تاريخه عن طريق زيارات التفتيش التي تمّت من قِبل فرع الهيئة بالرياض.

الجدير بذكر أن الفرق التفتيشية للهيئة سجلت بمختلف مناطق المملكة عدد 445 مخالفة بيئية لمنشآت خالفت الأنظمة والاشتراطات البيئية خلال شهر صفر الماضي 1439 هـ، حيث نفّذت 1234 زيارة تفتيشية، وسجّلت منطقة مكة المكرّمة ارتفاعاً في المخالفات بعدد 173 مخالفة، في حين شهدت منطقة الرياض 56 مخالفة بيئية، و20 مخالفة في المدينة المنوّرة، و67 مخالفة في الشرقية، كما سجّلت منطقة عسير 73 مخالفة، و44 مخالفة في منطقة تبوك و12 مخالفة في جازان.

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