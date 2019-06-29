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نجران.. إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال جولات رقابية نفذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، حملة مكثفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أسفرت عن إغلاق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.

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نجران.. إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، حملة مكثفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أسفرت عن إغلاق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
10:34 AM

نجران.. إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال جولات رقابية نفذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفذت أمانة منطقة نجران أمس، حملة مكثفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أسفرت عن إغلاق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.

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