"تعداد 2020" تتابع الأعمال الميدانية لبدء حصر المباني والترقيم بجازان

تسير وفق منهجية وأسس تم العمل عليها مسبقًا بعد برامج تدريبية عدة

تابعت إدارة "مشروع التعداد 2020" انطلاق الأعمال الميدانية لعملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية لإشراف منطقة جازان، مبيّنة أن أعمال المراقبين تسير وفق منهجية وأسس تم العمل عليها مسبقًا بعد برامج تدريبية عدة تم إخضاع المراقبين لها.

وقال مشرف وحدة التخطيط والتصميم لمشروع تعداد السعودية 2020، معيض العتيبي، إن مرحلة ترقيم المباني تهدف إلى توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية لاستخدامها في مشروع التعداد، وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعد السكان، وتوفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها، التي سيعمل عليها أكثر من 11 ألف مراقب على مستوى المملكة وهم مدربون على استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، إلى جانب الحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، وكيفية معالجتها، وطرق استيفاء استمارة الحصر والترقيم، والمراجعة الميدانية والمكتبية لهذه العملية، وكذلك التدريب على تقسيم منطقة عمل المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليًا، وأساليب العمل الميداني للباحث، وأنواع الاستمارات المستخدمة في التعداد والتنقل الإلكتروني بينهما.

وأوضح مشرف وحدات الخرائط لمشروع تعداد السعودية عبدالله الهملان بدوره، أن الهيئة العامة للإحصاء سخرت جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ مشروع "تعداد السعودية 2020" بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدربة لإنجاح ذلك المشروع الوطني، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية.

وسيوفر التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"، قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية سوف تُستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانيَّة المستقبليَّة.