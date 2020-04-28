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"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالكاميرون

تجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكاميرون، اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بمقر مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة ياوندي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة في ياوندي محمد بن طواله، والمشرف على الدعاة بمركز الحسن هندي.

ويأتي تدشين البرنامج ضِمن المشروعات التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة كل عام في مختلف دول العالم؛ تحقيقًا لمبدأ الأخوة والتواصل مع الجاليات المسلمة في تلك الدول، وتجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر الخير والعطاء.

وتستهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال البرنامج، جميعَ أقاليم جمهورية الكاميرون؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية على الأقليات المسلمة في جمهورية الكاميرون؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

جمهورية الكاميرون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالكاميرون
سبق

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكاميرون، اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بمقر مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة ياوندي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة في ياوندي محمد بن طواله، والمشرف على الدعاة بمركز الحسن هندي.

ويأتي تدشين البرنامج ضِمن المشروعات التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة كل عام في مختلف دول العالم؛ تحقيقًا لمبدأ الأخوة والتواصل مع الجاليات المسلمة في تلك الدول، وتجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر الخير والعطاء.

وتستهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال البرنامج، جميعَ أقاليم جمهورية الكاميرون؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية على الأقليات المسلمة في جمهورية الكاميرون؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:46 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:05 PM

"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالكاميرون

تجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكاميرون، اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بمقر مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة ياوندي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة في ياوندي محمد بن طواله، والمشرف على الدعاة بمركز الحسن هندي.

ويأتي تدشين البرنامج ضِمن المشروعات التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة كل عام في مختلف دول العالم؛ تحقيقًا لمبدأ الأخوة والتواصل مع الجاليات المسلمة في تلك الدول، وتجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر الخير والعطاء.

وتستهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال البرنامج، جميعَ أقاليم جمهورية الكاميرون؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية على الأقليات المسلمة في جمهورية الكاميرون؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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