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وزارة الداخلية: نشاط المطاعم في شهر رمضان من الساعة 3 عصراً وحتى 3 فجراً

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14/ 8/1441هـ، المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.
وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وزارة الداخلية شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الداخلية: نشاط المطاعم في شهر رمضان من الساعة 3 عصراً وحتى 3 فجراً
سبق

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14/ 8/1441هـ، المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.
وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:58 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:57 AM

وزارة الداخلية: نشاط المطاعم في شهر رمضان من الساعة 3 عصراً وحتى 3 فجراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
42
107,262

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14/ 8/1441هـ، المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.
وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

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