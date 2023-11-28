تعرّف على تفاصيل وأسعار الحَجْر المؤسسي للقادمين من الدول المحظورة سابقًا

الفنادق من 3 إلى 5 نجوم

يبدأ تنفيذ قرار وزارة الداخلية السعودية، بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها من يوم الأربعاء القادم، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 3 أيام لمن تلقى جرعة واحدة داخل المملكة و5 أيام لمن تلقى التطعيم خارج المملكة.

وإليكم تفاصيل باقات الحجر المؤسسي وكُلفتها:

حجز باقات الحجر المؤسسي متوفرة على جميع درجات السفر.

- الحجر المؤسسي في أول وجهة للوصول، وحتى لو ترانزيت.

- يُسمح فقط للأقارب من الدرجة الأولى بالإقامة في نفس الغرفة.

- حجز طيران مع الخطوط الجوية السعودية، ولا تنطبق الباقات على حجوزات شركات الطيران الأخرى.

- تشمل الباقات المواصلات من المطار إلى الفندق.

ومن المقرر أن يحصل الضيوف على فحصين اثنين لكوفيد 19 عند الوصول وقبل مغادرة الحجر.

وتتنوع أسعار باقات الحجر المؤسسي حسب المدينة على النحو التالي:

- الوصول: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تتراوح سعر باقة الخمسة أيام بين 1700 و1989 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الثلاث نجوم، وتصل إلى 2294 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الأربع نجوم، و3598 ريالًا سعوديًّا للفنادق الخمس نجوم.

- إذا كان الوصول لمدينة الدمام؛ فتتراوح سعر باقة الـ4 ليال بين 2442 و2605 ريالات سعودية للفنادق ذات الثلاث نجوم، وتتراوح بين 2319 و3254 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الأربع نجوم، وما بين 3273 و4282 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الخمس نجوم.

- الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض: تتراوح سعر باقة الـ4 ليالٍ بين 2131 و2215 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الثلاث نجوم، وتتراوح بين 2260 و3454 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الأربع نجوم، وما بين 2775 و6401 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الخمس نجوم.

- الوصول إلى مطار المدينة المنورة: يصل سعر باقة الـ4 ليالٍ إلى 1741 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الثلاث نجوم، ونحو و1803 ريالات سعودية للفنادق ذات الأربع نجوم، وما بين 2599 و3039 ريالًا سعوديًّا للفنادق ذات الخمس نجوم.

- جميع الباقات الثلاث تشمل وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

- يمكن للأطفال حتى سن 6 سنوات الاستفادة من الإقامة والوجبات مجانًا، في حالة مشاركة السرير مع والديهم، مع عدم وجود أكثر من طفلين فقط في الغرفة المزدوجة، ويمكن للأطفال من سن 7 إلى 12 عامًا مشاركة السرير مع والديهم.