النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيم" نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. سيرة ذاتية

خبير في الإحصاء والفضاء الإلكتروني وقضايا الأمن الفكري

فيما يلي السيرة الذاتية لصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

- مدير الإدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435- 1441هـ.

- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431- 1435هـ.

- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424- 1428هـ.

- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411- 1424هـ.

- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409- 1411هـ.

- عضو اللجنة العلمية التنفيذية للجنة العليا في الديوان الملكي.

- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.

صالح العثيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيم" نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. سيرة ذاتية
سبق

فيما يلي السيرة الذاتية لصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

- مدير الإدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435- 1441هـ.

- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431- 1435هـ.

- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424- 1428هـ.

- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411- 1424هـ.

- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409- 1411هـ.

- عضو اللجنة العلمية التنفيذية للجنة العليا في الديوان الملكي.

- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:35 AM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:52 PM

"العثيم" نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. سيرة ذاتية

خبير في الإحصاء والفضاء الإلكتروني وقضايا الأمن الفكري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,880

فيما يلي السيرة الذاتية لصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

- مدير الإدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435- 1441هـ.

- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431- 1435هـ.

- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424- 1428هـ.

- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411- 1424هـ.

- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409- 1411هـ.

- عضو اللجنة العلمية التنفيذية للجنة العليا في الديوان الملكي.

- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,165
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,983

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة