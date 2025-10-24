"العثيم" نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. سيرة ذاتية
خبير في الإحصاء والفضاء الإلكتروني وقضايا الأمن الفكري
فيما يلي السيرة الذاتية لصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
- مدير الإدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435- 1441هـ.
- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431- 1435هـ.
- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424- 1428هـ.
- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411- 1424هـ.
- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409- 1411هـ.
- عضو اللجنة العلمية التنفيذية للجنة العليا في الديوان الملكي.
- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.
صالح العثيم
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
"العثيم" نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. سيرة ذاتية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-10-24
فيما يلي السيرة الذاتية لصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
- مدير الإدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435- 1441هـ.
- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431- 1435هـ.
- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424- 1428هـ.
- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411- 1424هـ.
- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409- 1411هـ.
- عضو اللجنة العلمية التنفيذية للجنة العليا في الديوان الملكي.
- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:35 AM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:52 PM
"العثيم" نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. سيرة ذاتية
خبير في الإحصاء والفضاء الإلكتروني وقضايا الأمن الفكري
فيما يلي السيرة الذاتية لصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
- مدير الإدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435- 1441هـ.
- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431- 1435هـ.
- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424- 1428هـ.
- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411- 1424هـ.
- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409- 1411هـ.
- عضو اللجنة العلمية التنفيذية للجنة العليا في الديوان الملكي.
- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.