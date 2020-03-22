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بالصور.. ميركل تتسوق بمفردها في "زمن الكورونا".. فماذا اشترت؟

ألمانيا سجلت حتى يوم أمس 21000 إصابة بالفيروس و75 حالة وفاة

لم يدفع انتشار فيروس "كورونا" في العالم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتخلي عن عادتها في التسوق؛ حيث انتشرت صور لها وهي تتبضع من أحد المتاجر في برلين.

وبحسب تقارير إعلامية محلية؛ فقد ذهبت ميركل مساء يوم الجمعة الماضي للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين الذي ترتاده دائمًا، بحسب ما ذكر العاملون هناك.

وأوضحت التقارير أن ميركل ذهبت أولًا إلى قسم الخضار وقسم البقالة، ثم ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها الكريز والصابون وورق التواليت. ودفعت حساب ما تسوّقته عن طريق البطاقة الائتمانية.

وتُظهر الصور المتداولة عدم مبالغة المستشارة في المشتريات، على عكس ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من لهفة المتسوقين وسعيهم لملء عرباتهم قدر المستطاع وتخزين الطعام، وخاصة ورق التواليت؛ خوفًا من إطالة أمد الوباء.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت ألمانيا حتى يوم أمس السبت إجمالًا 21000 إصابة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة.

وناشدت ميركل الألمان، المساعَدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث التعليمات التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر، وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

فيروس كورونا الجديد أنغيلا ميركل

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بالصور.. ميركل تتسوق بمفردها في "زمن الكورونا".. فماذا اشترت؟
سبق

لم يدفع انتشار فيروس "كورونا" في العالم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتخلي عن عادتها في التسوق؛ حيث انتشرت صور لها وهي تتبضع من أحد المتاجر في برلين.

وبحسب تقارير إعلامية محلية؛ فقد ذهبت ميركل مساء يوم الجمعة الماضي للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين الذي ترتاده دائمًا، بحسب ما ذكر العاملون هناك.

وأوضحت التقارير أن ميركل ذهبت أولًا إلى قسم الخضار وقسم البقالة، ثم ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها الكريز والصابون وورق التواليت. ودفعت حساب ما تسوّقته عن طريق البطاقة الائتمانية.

وتُظهر الصور المتداولة عدم مبالغة المستشارة في المشتريات، على عكس ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من لهفة المتسوقين وسعيهم لملء عرباتهم قدر المستطاع وتخزين الطعام، وخاصة ورق التواليت؛ خوفًا من إطالة أمد الوباء.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت ألمانيا حتى يوم أمس السبت إجمالًا 21000 إصابة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة.

وناشدت ميركل الألمان، المساعَدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث التعليمات التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر، وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:58 AM

بالصور.. ميركل تتسوق بمفردها في "زمن الكورونا".. فماذا اشترت؟

ألمانيا سجلت حتى يوم أمس 21000 إصابة بالفيروس و75 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم يدفع انتشار فيروس "كورونا" في العالم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتخلي عن عادتها في التسوق؛ حيث انتشرت صور لها وهي تتبضع من أحد المتاجر في برلين.

وبحسب تقارير إعلامية محلية؛ فقد ذهبت ميركل مساء يوم الجمعة الماضي للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين الذي ترتاده دائمًا، بحسب ما ذكر العاملون هناك.

وأوضحت التقارير أن ميركل ذهبت أولًا إلى قسم الخضار وقسم البقالة، ثم ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها الكريز والصابون وورق التواليت. ودفعت حساب ما تسوّقته عن طريق البطاقة الائتمانية.

وتُظهر الصور المتداولة عدم مبالغة المستشارة في المشتريات، على عكس ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من لهفة المتسوقين وسعيهم لملء عرباتهم قدر المستطاع وتخزين الطعام، وخاصة ورق التواليت؛ خوفًا من إطالة أمد الوباء.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت ألمانيا حتى يوم أمس السبت إجمالًا 21000 إصابة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة.

وناشدت ميركل الألمان، المساعَدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث التعليمات التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر، وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

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