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الخطيب: لدينا توجيه لتصبح مدن السعودية عالمية.. وأسسنا "1000" شركة في الترفيه

التراخيص تصدر في نصف ساعة

كشف أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، عن تأسيس أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة بقطاع الترفيه. وأضاف بأن إصدار تراخيص الأنشطة الترفيهیة يتم في نصف ساعة بعدما كان يستغرق سنة. مبينًا أن برنامج جودة الحیاة يتبعه 13 جهة حكومیة، كما كشف عن إصدار وزارة السياحة ما يقارب نصف مليون تأشيرة سياحية قبل انتشار جائحة كورونا، في 3 أشهر.

كما أوضح الخطيب أن سمو ولي العهد وجَّه بأن تكون المدن السعودية من أفضل وأحسن مدن العيش في العالم.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم السبت 19 رمضان 1442 بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل".

وزارة السياحة

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الخطيب: لدينا توجيه لتصبح مدن السعودية عالمية.. وأسسنا "1000" شركة في الترفيه
سبق

كشف أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، عن تأسيس أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة بقطاع الترفيه. وأضاف بأن إصدار تراخيص الأنشطة الترفيهیة يتم في نصف ساعة بعدما كان يستغرق سنة. مبينًا أن برنامج جودة الحیاة يتبعه 13 جهة حكومیة، كما كشف عن إصدار وزارة السياحة ما يقارب نصف مليون تأشيرة سياحية قبل انتشار جائحة كورونا، في 3 أشهر.

كما أوضح الخطيب أن سمو ولي العهد وجَّه بأن تكون المدن السعودية من أفضل وأحسن مدن العيش في العالم.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم السبت 19 رمضان 1442 بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل".

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
11:55 PM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:21 AM

الخطيب: لدينا توجيه لتصبح مدن السعودية عالمية.. وأسسنا "1000" شركة في الترفيه

التراخيص تصدر في نصف ساعة

A A A
خالد خليل - الرياض
4
1,645

كشف أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، عن تأسيس أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة بقطاع الترفيه. وأضاف بأن إصدار تراخيص الأنشطة الترفيهیة يتم في نصف ساعة بعدما كان يستغرق سنة. مبينًا أن برنامج جودة الحیاة يتبعه 13 جهة حكومیة، كما كشف عن إصدار وزارة السياحة ما يقارب نصف مليون تأشيرة سياحية قبل انتشار جائحة كورونا، في 3 أشهر.

كما أوضح الخطيب أن سمو ولي العهد وجَّه بأن تكون المدن السعودية من أفضل وأحسن مدن العيش في العالم.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم السبت 19 رمضان 1442 بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل".

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