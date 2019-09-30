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شاهد.. جهود مضنية بذلها أبطال "الدفاع المدني" لإخماد حريق محطة القطار.. وهكذا كانت استراحتهم

أظهرت صور، حصلت عليها "سبق"، جانبًا من الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الدفاع المدني خلال مكافحتهم حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، التي أثمرت السيطرة على الحريق المتطور بعد جهود استمرت أكثر من ١٢ ساعة.

وأبرزت الصور مغامرة الأبطال، وجهودهم بالقرب من ألسنة اللهب، ووسط كثافة الأدخنة. فيما بيّنت الصور جانبًا من استراحة الأبطال عقب تلك الجهود، ما بين محاولة استرخاء قصيرة، وتأدية الصلوات.

وكان الدفاع المدني قد أعلن أمس السيطرة على الحريق المتطور، فيما شُكّلت لجنة للتحقيق في أسبابه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جهود مضنية بذلها أبطال "الدفاع المدني" لإخماد حريق محطة القطار.. وهكذا كانت استراحتهم
سبق

أظهرت صور، حصلت عليها "سبق"، جانبًا من الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الدفاع المدني خلال مكافحتهم حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، التي أثمرت السيطرة على الحريق المتطور بعد جهود استمرت أكثر من ١٢ ساعة.

وأبرزت الصور مغامرة الأبطال، وجهودهم بالقرب من ألسنة اللهب، ووسط كثافة الأدخنة. فيما بيّنت الصور جانبًا من استراحة الأبطال عقب تلك الجهود، ما بين محاولة استرخاء قصيرة، وتأدية الصلوات.

وكان الدفاع المدني قد أعلن أمس السيطرة على الحريق المتطور، فيما شُكّلت لجنة للتحقيق في أسبابه.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:29 PM

شاهد.. جهود مضنية بذلها أبطال "الدفاع المدني" لإخماد حريق محطة القطار.. وهكذا كانت استراحتهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
22,562

أظهرت صور، حصلت عليها "سبق"، جانبًا من الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الدفاع المدني خلال مكافحتهم حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، التي أثمرت السيطرة على الحريق المتطور بعد جهود استمرت أكثر من ١٢ ساعة.

وأبرزت الصور مغامرة الأبطال، وجهودهم بالقرب من ألسنة اللهب، ووسط كثافة الأدخنة. فيما بيّنت الصور جانبًا من استراحة الأبطال عقب تلك الجهود، ما بين محاولة استرخاء قصيرة، وتأدية الصلوات.

وكان الدفاع المدني قد أعلن أمس السيطرة على الحريق المتطور، فيما شُكّلت لجنة للتحقيق في أسبابه.

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