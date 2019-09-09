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"الجبير" يبحث مع سفير ألمانيا بالمملكة الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها

خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.

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"الجبير" يبحث مع سفير ألمانيا بالمملكة الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
05:03 PM

"الجبير" يبحث مع سفير ألمانيا بالمملكة الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها

خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.

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