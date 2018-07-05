"أمسيات صيف حائل 39" تستضيف 6 شعراء.. الجمعة والسبت

تقام في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات.. والدخول مجاني

تستضيف "أمسيات صيف حائل 39"، غداً الجمعة، الشعراء: (عياد المفضلي، ومحمد أخو عبده، وعيسى النومسي)، وسيكون عريف الأمسية عبدالرحمن الرويضي.

وتقام الأمسيات ضِمن مهرجان صيف حائل "صيفنا أخضر.. يا بعد حيي" في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات غرب حائل، والمستمر طيلة شهر شوال الجاري.

وتستضيف الأمسيات، يوم السبت 23 شوال، الشعراء: (ممدوح المشيط، محمد عايض العازمي، محمد عايض العازمي، عبدالرحمن بن خشمان)، وسيكون عريف الأمسية عيادة السويدي.

وقال منسق الأمسيات في المهرجان سلطان العايضي: إن جميع الأمسيات تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيكون الدخول مجاناً، مع تخصيص مكان للعائلات.