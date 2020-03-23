النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

راقبت ثم تحوّطت ففعلت "حظر التجول".. حربنا ضد "كورونا" لم تنته

المملكة من طليعة المستعدين واتخذت التدابير اللازمة قبل تفشي الفيروس

كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت كل التدابير اللازمة قبل تسجيل أية حالة في الجغرافيا السعودية، فالجهات المسؤولة كانت تتابع تمدد الفيروس في دول العالم قبل أن تنقله إيران للخليج والسعودية خصوصاً.

ومع أول حالة سجلت شرقي البلاد كُثفت الاستعدادات وتحوّطت وزارة الصحة قبل انتشاره في المناطق، لكنه لابد من الاعتراف أننا جزءٌ من هذا العالم ولسنا في معزل عن وفادة "كورونا".

ومثلما دهم الجهاز التنفسي لبشر هذا الكوكب بمختلف قاراته وأعراقه، فمن المعلوم بل من المسلّمات أن يصلنا لكننا تفوقنا عليهم بسنّ الأنظمة وكانت المملكة جادة وشجاعة في مواجهته واتخذت التدابير اللازمة كإيقاف العمرة والطيران وغيرها من الاحتياطات التي لاقت ترحيباً دولياً فسلامة المواطن بالنسبة لقادتنا أولوية لا قبلها أولويات.

ومع تفشي الفيروس وانتقاله من منطقة لأخرى رفعت المملكة من درجات التأهب وبدأت تنتقل من خطة لخطة بأقدام ثابتة ومدروسة فرفع درجة المواجهة وهي تراقب ارتفاع الحالات حتى رأت فرض حظر التجول المسائي والذي من شأنه الحد من الخروج من المنزل والمخالطة الاجتماعية وهذا يحد من انتشار الفيروس كما أن دولاً مجاورة طبقت حظر التجول ولمست نتائجه، فالقيادة السعودية تراعي المصلحة العامة وتحرص على تأمين سلامة من يعيش على هذه البلاد وهذا ما عكسه خطاب خادم الحرمين الشريفين، وقبل تطبيق حظر التجول وفّرت للمواطنين المؤن الغذائية وراقبت الأسواق.

حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
راقبت ثم تحوّطت ففعلت "حظر التجول".. حربنا ضد "كورونا" لم تنته
سبق

كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت كل التدابير اللازمة قبل تسجيل أية حالة في الجغرافيا السعودية، فالجهات المسؤولة كانت تتابع تمدد الفيروس في دول العالم قبل أن تنقله إيران للخليج والسعودية خصوصاً.

ومع أول حالة سجلت شرقي البلاد كُثفت الاستعدادات وتحوّطت وزارة الصحة قبل انتشاره في المناطق، لكنه لابد من الاعتراف أننا جزءٌ من هذا العالم ولسنا في معزل عن وفادة "كورونا".

ومثلما دهم الجهاز التنفسي لبشر هذا الكوكب بمختلف قاراته وأعراقه، فمن المعلوم بل من المسلّمات أن يصلنا لكننا تفوقنا عليهم بسنّ الأنظمة وكانت المملكة جادة وشجاعة في مواجهته واتخذت التدابير اللازمة كإيقاف العمرة والطيران وغيرها من الاحتياطات التي لاقت ترحيباً دولياً فسلامة المواطن بالنسبة لقادتنا أولوية لا قبلها أولويات.

ومع تفشي الفيروس وانتقاله من منطقة لأخرى رفعت المملكة من درجات التأهب وبدأت تنتقل من خطة لخطة بأقدام ثابتة ومدروسة فرفع درجة المواجهة وهي تراقب ارتفاع الحالات حتى رأت فرض حظر التجول المسائي والذي من شأنه الحد من الخروج من المنزل والمخالطة الاجتماعية وهذا يحد من انتشار الفيروس كما أن دولاً مجاورة طبقت حظر التجول ولمست نتائجه، فالقيادة السعودية تراعي المصلحة العامة وتحرص على تأمين سلامة من يعيش على هذه البلاد وهذا ما عكسه خطاب خادم الحرمين الشريفين، وقبل تطبيق حظر التجول وفّرت للمواطنين المؤن الغذائية وراقبت الأسواق.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:17 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:30 PM

راقبت ثم تحوّطت ففعلت "حظر التجول".. حربنا ضد "كورونا" لم تنته

المملكة من طليعة المستعدين واتخذت التدابير اللازمة قبل تفشي الفيروس

A A A
بدر العتيبي - الرياض
2
4,280

كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت كل التدابير اللازمة قبل تسجيل أية حالة في الجغرافيا السعودية، فالجهات المسؤولة كانت تتابع تمدد الفيروس في دول العالم قبل أن تنقله إيران للخليج والسعودية خصوصاً.

ومع أول حالة سجلت شرقي البلاد كُثفت الاستعدادات وتحوّطت وزارة الصحة قبل انتشاره في المناطق، لكنه لابد من الاعتراف أننا جزءٌ من هذا العالم ولسنا في معزل عن وفادة "كورونا".

ومثلما دهم الجهاز التنفسي لبشر هذا الكوكب بمختلف قاراته وأعراقه، فمن المعلوم بل من المسلّمات أن يصلنا لكننا تفوقنا عليهم بسنّ الأنظمة وكانت المملكة جادة وشجاعة في مواجهته واتخذت التدابير اللازمة كإيقاف العمرة والطيران وغيرها من الاحتياطات التي لاقت ترحيباً دولياً فسلامة المواطن بالنسبة لقادتنا أولوية لا قبلها أولويات.

ومع تفشي الفيروس وانتقاله من منطقة لأخرى رفعت المملكة من درجات التأهب وبدأت تنتقل من خطة لخطة بأقدام ثابتة ومدروسة فرفع درجة المواجهة وهي تراقب ارتفاع الحالات حتى رأت فرض حظر التجول المسائي والذي من شأنه الحد من الخروج من المنزل والمخالطة الاجتماعية وهذا يحد من انتشار الفيروس كما أن دولاً مجاورة طبقت حظر التجول ولمست نتائجه، فالقيادة السعودية تراعي المصلحة العامة وتحرص على تأمين سلامة من يعيش على هذه البلاد وهذا ما عكسه خطاب خادم الحرمين الشريفين، وقبل تطبيق حظر التجول وفّرت للمواطنين المؤن الغذائية وراقبت الأسواق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,014
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة