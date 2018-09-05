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شاهد .. وثيقة وزير الإعلام اليمني تفضح مزاعم منع تصريح طائرة وفد الحوثي لجنيف

وصفها بأنها تنفذ إملاءات إيران وحزب الله لتعطيل جهود الحل السياسي باليمن

نشر وزير الإعلام بجمهورية اليمن الدكتور معمر الإرياني صورة تصريح هبوط وإقلاع لطائرة الأمم المتحدة المكلفة بنقل وفد ميليشيا الحوثي الإيرانية لحضور مشاورات جنيف ٣.

وفي التفاصيل، قال "الإرياني" في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن قادة الميليشيا الحوثية تحاول تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بتبرير تنصلها عن الحضور بعرقلة استخراج الترخيص.

واعتبر وزير الإعلام في تغريدة أخرى أن ‏تنصل ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية من التزاماتها للمبعوث الدولي بالمشاركة والانخراط البناء في مشاورات جنيف يؤكد عدم جديتها في الحوار والعمل على إحلال السلام، ومساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها، والعمل على إطالة أمد الأزمة والحرب.

واختتم الوزير "الإرياني" سلسلة تغريداته بالقول: مساعي ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية لإفشال جهود المبعوث الأممي ومشاورات جنيف تنفيذ واضح لإملاءات إيران وحزب الله في تعطيل جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وقادة الميليشيا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على جميع الأصعدة.

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شاهد .. وثيقة وزير الإعلام اليمني تفضح مزاعم منع تصريح طائرة وفد الحوثي لجنيف
سبق

نشر وزير الإعلام بجمهورية اليمن الدكتور معمر الإرياني صورة تصريح هبوط وإقلاع لطائرة الأمم المتحدة المكلفة بنقل وفد ميليشيا الحوثي الإيرانية لحضور مشاورات جنيف ٣.

وفي التفاصيل، قال "الإرياني" في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن قادة الميليشيا الحوثية تحاول تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بتبرير تنصلها عن الحضور بعرقلة استخراج الترخيص.

واعتبر وزير الإعلام في تغريدة أخرى أن ‏تنصل ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية من التزاماتها للمبعوث الدولي بالمشاركة والانخراط البناء في مشاورات جنيف يؤكد عدم جديتها في الحوار والعمل على إحلال السلام، ومساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها، والعمل على إطالة أمد الأزمة والحرب.

واختتم الوزير "الإرياني" سلسلة تغريداته بالقول: مساعي ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية لإفشال جهود المبعوث الأممي ومشاورات جنيف تنفيذ واضح لإملاءات إيران وحزب الله في تعطيل جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وقادة الميليشيا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على جميع الأصعدة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:40 PM

شاهد .. وثيقة وزير الإعلام اليمني تفضح مزاعم منع تصريح طائرة وفد الحوثي لجنيف

وصفها بأنها تنفذ إملاءات إيران وحزب الله لتعطيل جهود الحل السياسي باليمن

A A A
عبدالله العنزي - عدن
3
2,691

نشر وزير الإعلام بجمهورية اليمن الدكتور معمر الإرياني صورة تصريح هبوط وإقلاع لطائرة الأمم المتحدة المكلفة بنقل وفد ميليشيا الحوثي الإيرانية لحضور مشاورات جنيف ٣.

وفي التفاصيل، قال "الإرياني" في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن قادة الميليشيا الحوثية تحاول تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بتبرير تنصلها عن الحضور بعرقلة استخراج الترخيص.

واعتبر وزير الإعلام في تغريدة أخرى أن ‏تنصل ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية من التزاماتها للمبعوث الدولي بالمشاركة والانخراط البناء في مشاورات جنيف يؤكد عدم جديتها في الحوار والعمل على إحلال السلام، ومساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها، والعمل على إطالة أمد الأزمة والحرب.

واختتم الوزير "الإرياني" سلسلة تغريداته بالقول: مساعي ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية لإفشال جهود المبعوث الأممي ومشاورات جنيف تنفيذ واضح لإملاءات إيران وحزب الله في تعطيل جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وقادة الميليشيا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على جميع الأصعدة.

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