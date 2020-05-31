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وكالة الفضاء الأمريكية تعلن إطلاق صاروخ "سبايس إكس" بنجاح

لأول مرة منذ 10 سنوات يحمل رواد فضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إطلاق صاروخ للفضاء بنجاح، لأول مرة منذ 10 سنوات، يحمل رواد فضاء من الأراضي الأمريكية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغن" أُطلقا من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن الرحلة التاريخية انطلقت من المكان نفسه الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11؛ أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأمريكية.

وأُطلق اسم ديمو-2 (Demo-2) على المهمة التي نقلت رائدَي الفضاء روبرت بينكن؛ ودوغلاس هيرلي؛ إلى المحطة الدولية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تعليق، إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها شركة تجارية بشراً إلى مدار الأرض، كما تشكل لحظة مهمة لوكالة ناسا وعشاق الفضاء الذين انتظروا نحو 10 أعوام لرؤية عودة الرحلات البشرية إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية.

ناسا وكالة الفضاء الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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وكالة الفضاء الأمريكية تعلن إطلاق صاروخ "سبايس إكس" بنجاح
سبق

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إطلاق صاروخ للفضاء بنجاح، لأول مرة منذ 10 سنوات، يحمل رواد فضاء من الأراضي الأمريكية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغن" أُطلقا من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن الرحلة التاريخية انطلقت من المكان نفسه الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11؛ أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأمريكية.

وأُطلق اسم ديمو-2 (Demo-2) على المهمة التي نقلت رائدَي الفضاء روبرت بينكن؛ ودوغلاس هيرلي؛ إلى المحطة الدولية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تعليق، إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها شركة تجارية بشراً إلى مدار الأرض، كما تشكل لحظة مهمة لوكالة ناسا وعشاق الفضاء الذين انتظروا نحو 10 أعوام لرؤية عودة الرحلات البشرية إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:43 AM

وكالة الفضاء الأمريكية تعلن إطلاق صاروخ "سبايس إكس" بنجاح

لأول مرة منذ 10 سنوات يحمل رواد فضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إطلاق صاروخ للفضاء بنجاح، لأول مرة منذ 10 سنوات، يحمل رواد فضاء من الأراضي الأمريكية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغن" أُطلقا من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن الرحلة التاريخية انطلقت من المكان نفسه الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11؛ أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأمريكية.

وأُطلق اسم ديمو-2 (Demo-2) على المهمة التي نقلت رائدَي الفضاء روبرت بينكن؛ ودوغلاس هيرلي؛ إلى المحطة الدولية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تعليق، إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها شركة تجارية بشراً إلى مدار الأرض، كما تشكل لحظة مهمة لوكالة ناسا وعشاق الفضاء الذين انتظروا نحو 10 أعوام لرؤية عودة الرحلات البشرية إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية.

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