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وزير الصحة يحذر من سيناريو دول أخرى: زيادة حالات كورونا قد تعود إذا تهاونا

أكد أنه من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير لقاح للفيروس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأنه من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير لقاح مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) مشدداً في هذا الصدد على حرص قيادة المملكة على توفيره للجميع متى تأكدت من سلامته ومأمونيته العالية.

وحذر وزير الصحة في تصريح لقناة العربية من التهاون والتساهل في الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا تتسبب في حدوث موجة ثانية للجائحة كما حصل في دول أخرى.

وتفصيلاً، نوه الربيعة بحرص ولاة الأمر بصحة الجميع واهتمامهم بإيجاد لقاح كورونا بدرجة عالية من الأمان والسلامة مؤكداً بأن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاح في أقرب فرصة ولكن الاهتمام أكثر بمأمونية اللقاح، لذا بتوجيه القيادة نحن نحرص على متابعة اللقاحات باهتمام ونتأكد من توفير اللقاحات ذات المأمونية العالية للجميع مضيفا بأنه "من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير اللقاح.

وعن وضع جائحة كورونا في المملكة أوضح وزير الصحة أن أعداد الحالات والإصابات في انخفاض كما مشاهد مبيناً بأنه بالتأكيد قد تعود الحالات في الارتفاع لاقدر الله في أي وقت، لذا أنبه الجميع بالالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي فهي الأساس لضمان عدم عودة الجائحة مرة أخرى كما رأينا في دول أخرى وإذا التزمنا سنساهم إن شاء الله في استمرار انخفاض معدلات وارقام الإصابات بالفيروس.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد حذرت من مخاطر موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى المخاطر الكامنة التي قد تهدد حركة التجارة العالمية في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في العالم، لافتة إلى أن تراجع حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي قد يكون أقل من التقديرات السابقة، وأن التجارة العالمية قد لا تعود في العام المقبل إلى مستوياتها قبل تفشي الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يحذر من سيناريو دول أخرى: زيادة حالات كورونا قد تعود إذا تهاونا
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأنه من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير لقاح مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) مشدداً في هذا الصدد على حرص قيادة المملكة على توفيره للجميع متى تأكدت من سلامته ومأمونيته العالية.

وحذر وزير الصحة في تصريح لقناة العربية من التهاون والتساهل في الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا تتسبب في حدوث موجة ثانية للجائحة كما حصل في دول أخرى.

وتفصيلاً، نوه الربيعة بحرص ولاة الأمر بصحة الجميع واهتمامهم بإيجاد لقاح كورونا بدرجة عالية من الأمان والسلامة مؤكداً بأن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاح في أقرب فرصة ولكن الاهتمام أكثر بمأمونية اللقاح، لذا بتوجيه القيادة نحن نحرص على متابعة اللقاحات باهتمام ونتأكد من توفير اللقاحات ذات المأمونية العالية للجميع مضيفا بأنه "من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير اللقاح.

وعن وضع جائحة كورونا في المملكة أوضح وزير الصحة أن أعداد الحالات والإصابات في انخفاض كما مشاهد مبيناً بأنه بالتأكيد قد تعود الحالات في الارتفاع لاقدر الله في أي وقت، لذا أنبه الجميع بالالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي فهي الأساس لضمان عدم عودة الجائحة مرة أخرى كما رأينا في دول أخرى وإذا التزمنا سنساهم إن شاء الله في استمرار انخفاض معدلات وارقام الإصابات بالفيروس.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد حذرت من مخاطر موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى المخاطر الكامنة التي قد تهدد حركة التجارة العالمية في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في العالم، لافتة إلى أن تراجع حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي قد يكون أقل من التقديرات السابقة، وأن التجارة العالمية قد لا تعود في العام المقبل إلى مستوياتها قبل تفشي الجائحة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:24 PM

وزير الصحة يحذر من سيناريو دول أخرى: زيادة حالات كورونا قد تعود إذا تهاونا

أكد أنه من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير لقاح للفيروس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,962

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأنه من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير لقاح مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) مشدداً في هذا الصدد على حرص قيادة المملكة على توفيره للجميع متى تأكدت من سلامته ومأمونيته العالية.

وحذر وزير الصحة في تصريح لقناة العربية من التهاون والتساهل في الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا تتسبب في حدوث موجة ثانية للجائحة كما حصل في دول أخرى.

وتفصيلاً، نوه الربيعة بحرص ولاة الأمر بصحة الجميع واهتمامهم بإيجاد لقاح كورونا بدرجة عالية من الأمان والسلامة مؤكداً بأن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاح في أقرب فرصة ولكن الاهتمام أكثر بمأمونية اللقاح، لذا بتوجيه القيادة نحن نحرص على متابعة اللقاحات باهتمام ونتأكد من توفير اللقاحات ذات المأمونية العالية للجميع مضيفا بأنه "من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير اللقاح.

وعن وضع جائحة كورونا في المملكة أوضح وزير الصحة أن أعداد الحالات والإصابات في انخفاض كما مشاهد مبيناً بأنه بالتأكيد قد تعود الحالات في الارتفاع لاقدر الله في أي وقت، لذا أنبه الجميع بالالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي فهي الأساس لضمان عدم عودة الجائحة مرة أخرى كما رأينا في دول أخرى وإذا التزمنا سنساهم إن شاء الله في استمرار انخفاض معدلات وارقام الإصابات بالفيروس.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد حذرت من مخاطر موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى المخاطر الكامنة التي قد تهدد حركة التجارة العالمية في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في العالم، لافتة إلى أن تراجع حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي قد يكون أقل من التقديرات السابقة، وأن التجارة العالمية قد لا تعود في العام المقبل إلى مستوياتها قبل تفشي الجائحة.

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