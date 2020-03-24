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وفقًا للقرار.. مراكز اتصال الجهات الحكومية لا تعطي الأذن بالخروج

تتلقى البلاغات وتقدِّم الدعم وتردُّ على الاستفسارات وتعرِّف بالأنشطة المستثناة

كشف البيان الذي صدر في وقت سابق اليوم عن الحالات التي لا تسري عليها عقوبة مخالفة أمر منع التجول.

ووفقًا للبيان "لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة".

وتشير المعلومات إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن الاتصال على هواتف المركز الوطني للعمليات الأمنية للحصول على تصريح بالخروج في وقت المنع.

ووفقًا للمعلومات، تقتصر خدمات مراكز الاتصال المعلنة للجهات المعنية على استقبال البلاغات، ومباشرتها، والدعم، والرد على الاستفسارات.

وعن الحالات الإسعافية تشير المعلومات إلى أهمية تقديم بلاغ للهلال الأحمر للعمل على نقلها. أما في حال رغبة المواطن أو المقيم الحصول على دواء من الصيدليات، أو طلبات من التموينات، فيتم ذلك من خلال تطبيقات التوصيل.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفقًا للقرار.. مراكز اتصال الجهات الحكومية لا تعطي الأذن بالخروج
سبق

كشف البيان الذي صدر في وقت سابق اليوم عن الحالات التي لا تسري عليها عقوبة مخالفة أمر منع التجول.

ووفقًا للبيان "لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة".

وتشير المعلومات إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن الاتصال على هواتف المركز الوطني للعمليات الأمنية للحصول على تصريح بالخروج في وقت المنع.

ووفقًا للمعلومات، تقتصر خدمات مراكز الاتصال المعلنة للجهات المعنية على استقبال البلاغات، ومباشرتها، والدعم، والرد على الاستفسارات.

وعن الحالات الإسعافية تشير المعلومات إلى أهمية تقديم بلاغ للهلال الأحمر للعمل على نقلها. أما في حال رغبة المواطن أو المقيم الحصول على دواء من الصيدليات، أو طلبات من التموينات، فيتم ذلك من خلال تطبيقات التوصيل.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:23 AM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:33 AM

وفقًا للقرار.. مراكز اتصال الجهات الحكومية لا تعطي الأذن بالخروج

تتلقى البلاغات وتقدِّم الدعم وتردُّ على الاستفسارات وتعرِّف بالأنشطة المستثناة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
6,266

كشف البيان الذي صدر في وقت سابق اليوم عن الحالات التي لا تسري عليها عقوبة مخالفة أمر منع التجول.

ووفقًا للبيان "لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة".

وتشير المعلومات إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن الاتصال على هواتف المركز الوطني للعمليات الأمنية للحصول على تصريح بالخروج في وقت المنع.

ووفقًا للمعلومات، تقتصر خدمات مراكز الاتصال المعلنة للجهات المعنية على استقبال البلاغات، ومباشرتها، والدعم، والرد على الاستفسارات.

وعن الحالات الإسعافية تشير المعلومات إلى أهمية تقديم بلاغ للهلال الأحمر للعمل على نقلها. أما في حال رغبة المواطن أو المقيم الحصول على دواء من الصيدليات، أو طلبات من التموينات، فيتم ذلك من خلال تطبيقات التوصيل.

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