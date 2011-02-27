سفارة المملكة بماليزيا للراغبين بدارسة اللغة: تلزمكم تأشيرة دراسية

قالت: النظام الماليزي لا يسمح للقادمين إليها بغرض السياحة بالدراسة

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى كوالالمبور المواطنين السعوديين القادمين إلى ماليزيا؛ بغرض دراسة اللغة الإنجليزية من الالتحاق بمعاهد اللغة دون الحصول على تأشيرة دراسية.

وقالت السفارة: إن الراغبين في دراسة اللغة في ماليزيا عليهم الحصول على تأشيرة لهذا الغرض من السفارة الماليزية في الرياض أو قنصليتها في جدة.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن النظام الماليزي لا يسمح للقادمين إلى ماليزيا بغرض السياحة، بالدراسة في المعاهد والجامعات الماليزية.