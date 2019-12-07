"التجارة" تتيح خدمة "رمزك التجاري" للمنشآت والمتاجر الإلكترونية

لتعزيز الموثوقية وتوفير معلومات السجل والجهات الحكومية المرتبطة

أتاحت وزارة التجارة والاستثمار خدمة "رمزك التجاري - QR Code" إلكترونياً؛ لزيادة موثوقية المنشآت التجارية عبر تقديم المعلومات الخاصة بالسجل التجاري، والجهات الحكومية المرتبطة، حيث ستلغي تلك الخطوة، مستقبلاً، الحاجة لمراجعة ملاك المنشآت لعدة جهات حكومية للحصول على شهادات مختلفة لتقديمها لأي جهة.

وقالت الوزارة: يسهّل استخدام "QR Code" للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية وإبرازه أمام المستهلكين الذين يمكنهم بشكل سهل ومباشر معرفة بيانات المنشأة التجارية أو المتجر الإلكتروني من خلال قراءة "QR Code" والتحقق من بياناته لدى الجهات الحكومية آلياً، مما يساهم في زيادة الموثوقية والتعامل مع المنشأة.

وأضافت: خدمة "رمزك التجاري - QR Code" يمكن استخدامها في مقر المنشأة التجارية بديلاً عن السجل الورقي، وسيقلل مستقبلاً من كمية التشوه البصري الذي يسببه تعدد الشهادات والتراخيص والاشتراكات التي يتطلب وضعها في مكان بارز في مدخل المنشأة.

ويتيح "رمزك التجاري - QR Code" التحقق المباشر من معلومات السجل التجاري، ورخصة البلدية، وشهادة الزكاة، وشهادة السعودة، إضافة إلى برنامج نطاقات، واشتراك الغرفة التجارية.

وأوضحت "التجارة" أنها أرسلت لأصحاب المنشآت التجارية رسائل نصية تحتوي على الرمز الخاص بمنشأتهم؛ لتسهيل استخدامه حسب الحاجة، مشيرة إلى أنه يمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الحصول الرمز الخاص بمنشآتهم التجارية مباشرة من خلال: mci.gov.sa/QR.