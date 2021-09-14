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أكاديمية مهد واتحاد التايكوندو يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البرامج الفنية

تتضمن تنفيذ خطط مشتركة تساهم في اكتشاف المواهب

وقع الاتحاد السعودي للتايكوندو مذكرة تفاهم مع أكاديمية مهد الرياضية لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتطوير البرامج الفنية وتدريب المواهب الرياضية من الفئات العمرية المختلفة ،وتنفيذ خطط مشتركة تساهم في اكتشاف واستقطاب المواهب وتطويرها من خلال قنوات الاستقطاب المختلفة.

وأكد رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حمّاد على أهمية هذه المذكرة قائلًا: "مشاركة المواهب في نشاطات الاتحاد من بطولات وطنية وإقليمية وقارية ودولية للفئات العمرية المستهدفة هي أهم بنود مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي للتايكوندو".

وأضاف: "سنقيم بطولات ومسابقات للفئات العمرية المستهدفة للوقوف على مستويات اللاعبين وتطوير إمكانياتهم على يد كفاءات فنية جديرة، وتحقيق تميز رياضي في مختلف الرياضات".

فيما أبدى رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شدّاد طالع العمري أن مذكرة التفاهم المبرمة مع أكاديمية مهد الرياضية خطوة مهمة في عملية اكتشاف المواهب وتطويرهم، وقال: صناعة أجيال من الأبطال المحترفين في التايكوندو هدف اتفق عليه الجانبان لتحقيق إنجازات وطنية وإقليمية وقارية".

يشار إلى أن أكاديمية مهد تعتبر رياضة التايكوندو أرضاً خصبة يمكن اكتشاف العديد من المواهب من خلالها، بعد أن حققت الألعاب القتالية مؤخراً إنجازات على المستوى الآسيوي والعالمي، وشهدت اهتماماً كبيراً من قبل الشباب والبراعم في المملكة العربية السعودية.

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أكاديمية مهد واتحاد التايكوندو يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البرامج الفنية
سبق

وقع الاتحاد السعودي للتايكوندو مذكرة تفاهم مع أكاديمية مهد الرياضية لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتطوير البرامج الفنية وتدريب المواهب الرياضية من الفئات العمرية المختلفة ،وتنفيذ خطط مشتركة تساهم في اكتشاف واستقطاب المواهب وتطويرها من خلال قنوات الاستقطاب المختلفة.

وأكد رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حمّاد على أهمية هذه المذكرة قائلًا: "مشاركة المواهب في نشاطات الاتحاد من بطولات وطنية وإقليمية وقارية ودولية للفئات العمرية المستهدفة هي أهم بنود مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي للتايكوندو".

وأضاف: "سنقيم بطولات ومسابقات للفئات العمرية المستهدفة للوقوف على مستويات اللاعبين وتطوير إمكانياتهم على يد كفاءات فنية جديرة، وتحقيق تميز رياضي في مختلف الرياضات".

فيما أبدى رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شدّاد طالع العمري أن مذكرة التفاهم المبرمة مع أكاديمية مهد الرياضية خطوة مهمة في عملية اكتشاف المواهب وتطويرهم، وقال: صناعة أجيال من الأبطال المحترفين في التايكوندو هدف اتفق عليه الجانبان لتحقيق إنجازات وطنية وإقليمية وقارية".

يشار إلى أن أكاديمية مهد تعتبر رياضة التايكوندو أرضاً خصبة يمكن اكتشاف العديد من المواهب من خلالها، بعد أن حققت الألعاب القتالية مؤخراً إنجازات على المستوى الآسيوي والعالمي، وشهدت اهتماماً كبيراً من قبل الشباب والبراعم في المملكة العربية السعودية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:41 PM

أكاديمية مهد واتحاد التايكوندو يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البرامج الفنية

تتضمن تنفيذ خطط مشتركة تساهم في اكتشاف المواهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الاتحاد السعودي للتايكوندو مذكرة تفاهم مع أكاديمية مهد الرياضية لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتطوير البرامج الفنية وتدريب المواهب الرياضية من الفئات العمرية المختلفة ،وتنفيذ خطط مشتركة تساهم في اكتشاف واستقطاب المواهب وتطويرها من خلال قنوات الاستقطاب المختلفة.

وأكد رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حمّاد على أهمية هذه المذكرة قائلًا: "مشاركة المواهب في نشاطات الاتحاد من بطولات وطنية وإقليمية وقارية ودولية للفئات العمرية المستهدفة هي أهم بنود مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي للتايكوندو".

وأضاف: "سنقيم بطولات ومسابقات للفئات العمرية المستهدفة للوقوف على مستويات اللاعبين وتطوير إمكانياتهم على يد كفاءات فنية جديرة، وتحقيق تميز رياضي في مختلف الرياضات".

فيما أبدى رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شدّاد طالع العمري أن مذكرة التفاهم المبرمة مع أكاديمية مهد الرياضية خطوة مهمة في عملية اكتشاف المواهب وتطويرهم، وقال: صناعة أجيال من الأبطال المحترفين في التايكوندو هدف اتفق عليه الجانبان لتحقيق إنجازات وطنية وإقليمية وقارية".

يشار إلى أن أكاديمية مهد تعتبر رياضة التايكوندو أرضاً خصبة يمكن اكتشاف العديد من المواهب من خلالها، بعد أن حققت الألعاب القتالية مؤخراً إنجازات على المستوى الآسيوي والعالمي، وشهدت اهتماماً كبيراً من قبل الشباب والبراعم في المملكة العربية السعودية.

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