قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات.
سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالات
قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات.فيروس كورونا الجديد
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سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالاتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-08
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:08 PM
سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالات
قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات.
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