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"الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432

سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالات

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالات
سبق

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:08 PM

سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات.

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