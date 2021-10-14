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دعم كبير للأهلي قبل مواجهة الاتفاق .. و"النفيعي" يقدم الشكر للأعضاء

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، حضور عددٍ من أعضاء شرف النادي، من أجل دعم الفريق (معنويًا) قبل موقعة الاتفاق الحاسمة في مسيرة الفريق "دوريًا" في الجولة الثامنة، السبت المقبل.

ووفقًا لبيان النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» حضر كل من: « عبد الرازق أبوداود، وأحمد عيد، وطارق كيال، وعبدالعزيز العنقري، وسفيان بانجه، في زيارة داعمة للفريق قبل مواجهة الاتفاق دوريًا».

من جانب آخر قال رئيس النادي ماجد النفيعي :« زيارة الشرفيين لمران الفريق، تأتي لما يمثله دورهم من أهمية كبرى في دعم ناديهم، والوقوف معه على كل المستويات».

الأهلي الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دعم كبير للأهلي قبل مواجهة الاتفاق .. و"النفيعي" يقدم الشكر للأعضاء
سبق

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، حضور عددٍ من أعضاء شرف النادي، من أجل دعم الفريق (معنويًا) قبل موقعة الاتفاق الحاسمة في مسيرة الفريق "دوريًا" في الجولة الثامنة، السبت المقبل.

ووفقًا لبيان النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» حضر كل من: « عبد الرازق أبوداود، وأحمد عيد، وطارق كيال، وعبدالعزيز العنقري، وسفيان بانجه، في زيارة داعمة للفريق قبل مواجهة الاتفاق دوريًا».

من جانب آخر قال رئيس النادي ماجد النفيعي :« زيارة الشرفيين لمران الفريق، تأتي لما يمثله دورهم من أهمية كبرى في دعم ناديهم، والوقوف معه على كل المستويات».

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:27 PM

دعم كبير للأهلي قبل مواجهة الاتفاق .. و"النفيعي" يقدم الشكر للأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، حضور عددٍ من أعضاء شرف النادي، من أجل دعم الفريق (معنويًا) قبل موقعة الاتفاق الحاسمة في مسيرة الفريق "دوريًا" في الجولة الثامنة، السبت المقبل.

ووفقًا لبيان النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» حضر كل من: « عبد الرازق أبوداود، وأحمد عيد، وطارق كيال، وعبدالعزيز العنقري، وسفيان بانجه، في زيارة داعمة للفريق قبل مواجهة الاتفاق دوريًا».

من جانب آخر قال رئيس النادي ماجد النفيعي :« زيارة الشرفيين لمران الفريق، تأتي لما يمثله دورهم من أهمية كبرى في دعم ناديهم، والوقوف معه على كل المستويات».

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