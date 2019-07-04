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تعليم شرورة يجري المقابلات لـ 637 مرشحاً لشغل الوظائف التعليمية

قدمت العديد من التسهيلات بتوفير المواصلات للمعلمين إلى مقر المقابلات

أجرت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم الخميس، المقابلات الشخصية لـ 637 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمية، والذين تم توجيههم لمحافظة شرورة، وذلك بصالة الأهالي للمعلمين ومجمع الأقسام النسائية للمعلمات الجدد.

وفي التفاصيل، بارك مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، للمعلمين والمعلمات المرشحين تعيينهم على مستوى المملكة وأكد على الترحيب الخاص لمن وجه لإدارة تعليم شرورة وسعادة جميع منسوبي التعليم بالمحافظة لخدمتهم واستكمال إجراءات تعيينهم متمنياً لهم التوفيق في أداء الرسالة التي يحملونها.

يذكر أن إدارة تعليم شرورة قدمت العديد من الخدمات تسهيلاً للمعلمين والمعلمات وذلك بالاستقبال بالمطار وتوفير وسائل المواصلات من المطار إلى مقر المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات والسكن والضيافة اليومية إلى جانب تقديم جميع ما يحتاجه المعلم والمعلمة لإنهاء جميع الأوراق المطلوبة في موقع واحد من خلال المطابقة وإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز ملف المعلم بالموارد البشرية، بالإضافة إلى تواجد عيادة المختبرات والفحص الطبي بنفس الموقع وإنهاء إجراءات الفحص في وقت وجيز، وتواجد استديو تصوير مجاني لخدمة المعلمين وكذلك تواجد مندوب الأحوال المدنية بنفس الموقع؛ لتسهيل تغيير المهنة لدى المعلمين بالمقر بحيث لا يخرج المعلم من مقر المقابلات إلا وقد أكمل كافة الإجراءات الوظيفية بنفس اليوم.

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تعليم شرورة يجري المقابلات لـ 637 مرشحاً لشغل الوظائف التعليمية
سبق

أجرت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم الخميس، المقابلات الشخصية لـ 637 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمية، والذين تم توجيههم لمحافظة شرورة، وذلك بصالة الأهالي للمعلمين ومجمع الأقسام النسائية للمعلمات الجدد.

وفي التفاصيل، بارك مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، للمعلمين والمعلمات المرشحين تعيينهم على مستوى المملكة وأكد على الترحيب الخاص لمن وجه لإدارة تعليم شرورة وسعادة جميع منسوبي التعليم بالمحافظة لخدمتهم واستكمال إجراءات تعيينهم متمنياً لهم التوفيق في أداء الرسالة التي يحملونها.

يذكر أن إدارة تعليم شرورة قدمت العديد من الخدمات تسهيلاً للمعلمين والمعلمات وذلك بالاستقبال بالمطار وتوفير وسائل المواصلات من المطار إلى مقر المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات والسكن والضيافة اليومية إلى جانب تقديم جميع ما يحتاجه المعلم والمعلمة لإنهاء جميع الأوراق المطلوبة في موقع واحد من خلال المطابقة وإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز ملف المعلم بالموارد البشرية، بالإضافة إلى تواجد عيادة المختبرات والفحص الطبي بنفس الموقع وإنهاء إجراءات الفحص في وقت وجيز، وتواجد استديو تصوير مجاني لخدمة المعلمين وكذلك تواجد مندوب الأحوال المدنية بنفس الموقع؛ لتسهيل تغيير المهنة لدى المعلمين بالمقر بحيث لا يخرج المعلم من مقر المقابلات إلا وقد أكمل كافة الإجراءات الوظيفية بنفس اليوم.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:12 PM

تعليم شرورة يجري المقابلات لـ 637 مرشحاً لشغل الوظائف التعليمية

قدمت العديد من التسهيلات بتوفير المواصلات للمعلمين إلى مقر المقابلات

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علي حفول - نجران
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أجرت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم الخميس، المقابلات الشخصية لـ 637 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمية، والذين تم توجيههم لمحافظة شرورة، وذلك بصالة الأهالي للمعلمين ومجمع الأقسام النسائية للمعلمات الجدد.

وفي التفاصيل، بارك مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، للمعلمين والمعلمات المرشحين تعيينهم على مستوى المملكة وأكد على الترحيب الخاص لمن وجه لإدارة تعليم شرورة وسعادة جميع منسوبي التعليم بالمحافظة لخدمتهم واستكمال إجراءات تعيينهم متمنياً لهم التوفيق في أداء الرسالة التي يحملونها.

يذكر أن إدارة تعليم شرورة قدمت العديد من الخدمات تسهيلاً للمعلمين والمعلمات وذلك بالاستقبال بالمطار وتوفير وسائل المواصلات من المطار إلى مقر المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات والسكن والضيافة اليومية إلى جانب تقديم جميع ما يحتاجه المعلم والمعلمة لإنهاء جميع الأوراق المطلوبة في موقع واحد من خلال المطابقة وإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز ملف المعلم بالموارد البشرية، بالإضافة إلى تواجد عيادة المختبرات والفحص الطبي بنفس الموقع وإنهاء إجراءات الفحص في وقت وجيز، وتواجد استديو تصوير مجاني لخدمة المعلمين وكذلك تواجد مندوب الأحوال المدنية بنفس الموقع؛ لتسهيل تغيير المهنة لدى المعلمين بالمقر بحيث لا يخرج المعلم من مقر المقابلات إلا وقد أكمل كافة الإجراءات الوظيفية بنفس اليوم.

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