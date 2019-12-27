وأفادت مصادر محلية بأن تسعة موريتانيين اختُطفوا، البارحة، على دفعات من المناجم، قبل أن يُختطف أربعة آخرون اليوم، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية؛ لاختطاف الدفعة الأولى؛ لتعود -في وقتٍ لاحق- لاختطاف أيِّ موريتاني تتعرَّف عليه.

اختُطف 13 تاجراً موريتانيّاً خلال الساعات الماضية، من مناجم على الحدود الليبية - التشادية.

اختطاف 13 تاجراً موريتانيّاً على الحدود الليبية - التشادية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-27 اختُطف 13 تاجراً موريتانيّاً خلال الساعات الماضية، من مناجم على الحدود الليبية - التشادية. وأفادت مصادر محلية بأن تسعة موريتانيين اختُطفوا، البارحة، على دفعات من المناجم، قبل أن يُختطف أربعة آخرون اليوم، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية؛ لاختطاف الدفعة الأولى؛ لتعود -في وقتٍ لاحق- لاختطاف أيِّ موريتاني تتعرَّف عليه. ويعمل الموريتانيون الـ 13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 01:33 PM

اختطاف 13 تاجراً موريتانيّاً على الحدود الليبية - التشادية يعملون في تجارة المواد الغذائية بالمنطقة المنجمية





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اختُطف 13 تاجراً موريتانيّاً خلال الساعات الماضية، من مناجم على الحدود الليبية - التشادية.

وأفادت مصادر محلية بأن تسعة موريتانيين اختُطفوا، البارحة، على دفعات من المناجم، قبل أن يُختطف أربعة آخرون اليوم، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية؛ لاختطاف الدفعة الأولى؛ لتعود -في وقتٍ لاحق- لاختطاف أيِّ موريتاني تتعرَّف عليه.

ويعمل الموريتانيون الـ 13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.