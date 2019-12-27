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اختطاف 13 تاجراً موريتانيّاً على الحدود الليبية - التشادية

يعملون في تجارة المواد الغذائية بالمنطقة المنجمية

اختُطف 13 تاجراً موريتانيّاً خلال الساعات الماضية، من مناجم على الحدود الليبية - التشادية.

وأفادت مصادر محلية بأن تسعة موريتانيين اختُطفوا، البارحة، على دفعات من المناجم، قبل أن يُختطف أربعة آخرون اليوم، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية؛ لاختطاف الدفعة الأولى؛ لتعود -في وقتٍ لاحق- لاختطاف أيِّ موريتاني تتعرَّف عليه.

ويعمل الموريتانيون الـ 13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.

اختطاف 13 تاجراً موريتانيّاً الحدود الليبية

الرئيسية/ أخبار العالم

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اختطاف 13 تاجراً موريتانيّاً على الحدود الليبية - التشادية
سبق

اختُطف 13 تاجراً موريتانيّاً خلال الساعات الماضية، من مناجم على الحدود الليبية - التشادية.

وأفادت مصادر محلية بأن تسعة موريتانيين اختُطفوا، البارحة، على دفعات من المناجم، قبل أن يُختطف أربعة آخرون اليوم، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية؛ لاختطاف الدفعة الأولى؛ لتعود -في وقتٍ لاحق- لاختطاف أيِّ موريتاني تتعرَّف عليه.

ويعمل الموريتانيون الـ 13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:33 PM

اختطاف 13 تاجراً موريتانيّاً على الحدود الليبية - التشادية

يعملون في تجارة المواد الغذائية بالمنطقة المنجمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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اختُطف 13 تاجراً موريتانيّاً خلال الساعات الماضية، من مناجم على الحدود الليبية - التشادية.

وأفادت مصادر محلية بأن تسعة موريتانيين اختُطفوا، البارحة، على دفعات من المناجم، قبل أن يُختطف أربعة آخرون اليوم، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية؛ لاختطاف الدفعة الأولى؛ لتعود -في وقتٍ لاحق- لاختطاف أيِّ موريتاني تتعرَّف عليه.

ويعمل الموريتانيون الـ 13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.

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