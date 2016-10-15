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دشّنه "الغنام".. انطلاق برنامج تعزيز السلوك الإيجابي في مدارس الرياض

"العويس": نسعى لخلق بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة

‏دشّن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، صباح اليوم برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم الرياض عبدالرحمن السبيل. ومشرف العموم بوزارة التعليم قاسم أحمد البركاتي ومدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس، وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمرشدين الطلابيين لجميع المراحل.

وقام "الغنام" بقص شريط المعرض المصاحب للبرنامج، وتجول الجميع في المعرض، الذي احتوى على عدة أركان.. ‏بعد ذلك بدأ البرنامج بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس رحّب فيها بالحضور، وأكد في كلمته الهدفَ من إقامة هذا البرنامج، وهو نشر ثقافة السلوك الإيجابي وتنميته من خلال تبنّي بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة.

‏تلا ذلك عرض مرئي يتحدث عن أهمية السلوك الإيجابي وأهمية تعزيزه في نفوس الطلاب.

‏واختُتم الحفل بكلمة الإرشاد الطلابي ألقاها مشرف الإرشاد الطلاب بمكتب بالتعليم بالسويدي عبدالله العميرة، أوضح فيها مراحل تنفيذ هذا البرنامج بمدارس مكتب التعليم بالسويدي.

وأشاد المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الغنام عقب تدشين البرنامج، بأهدافه؛ لافتًا إلى أن تعزيز السلوك الإيجابي لا يقتصر على هذا الأسبوع فقط؛ بل مستمر طوال العام في المدارس والمنازل.

‏وأشار "الغنام" إلى أن هذا البرنامج يضم عددًا من البرامج التي تُساهم وتعزز السلوك الإيجابي، وتحد من السلوك السلبي لدى أبنائنا الطلاب؛ موجهًا الشكر لكل القائمين على هذا البرنامج.

تعزيز السلوك الإيجابي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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دشّنه "الغنام".. انطلاق برنامج تعزيز السلوك الإيجابي في مدارس الرياض
سبق

‏دشّن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، صباح اليوم برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم الرياض عبدالرحمن السبيل. ومشرف العموم بوزارة التعليم قاسم أحمد البركاتي ومدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس، وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمرشدين الطلابيين لجميع المراحل.

وقام "الغنام" بقص شريط المعرض المصاحب للبرنامج، وتجول الجميع في المعرض، الذي احتوى على عدة أركان.. ‏بعد ذلك بدأ البرنامج بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس رحّب فيها بالحضور، وأكد في كلمته الهدفَ من إقامة هذا البرنامج، وهو نشر ثقافة السلوك الإيجابي وتنميته من خلال تبنّي بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة.

‏تلا ذلك عرض مرئي يتحدث عن أهمية السلوك الإيجابي وأهمية تعزيزه في نفوس الطلاب.

‏واختُتم الحفل بكلمة الإرشاد الطلابي ألقاها مشرف الإرشاد الطلاب بمكتب بالتعليم بالسويدي عبدالله العميرة، أوضح فيها مراحل تنفيذ هذا البرنامج بمدارس مكتب التعليم بالسويدي.

وأشاد المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الغنام عقب تدشين البرنامج، بأهدافه؛ لافتًا إلى أن تعزيز السلوك الإيجابي لا يقتصر على هذا الأسبوع فقط؛ بل مستمر طوال العام في المدارس والمنازل.

‏وأشار "الغنام" إلى أن هذا البرنامج يضم عددًا من البرامج التي تُساهم وتعزز السلوك الإيجابي، وتحد من السلوك السلبي لدى أبنائنا الطلاب؛ موجهًا الشكر لكل القائمين على هذا البرنامج.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:06 PM

دشّنه "الغنام".. انطلاق برنامج تعزيز السلوك الإيجابي في مدارس الرياض

"العويس": نسعى لخلق بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏دشّن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، صباح اليوم برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم الرياض عبدالرحمن السبيل. ومشرف العموم بوزارة التعليم قاسم أحمد البركاتي ومدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس، وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمرشدين الطلابيين لجميع المراحل.

وقام "الغنام" بقص شريط المعرض المصاحب للبرنامج، وتجول الجميع في المعرض، الذي احتوى على عدة أركان.. ‏بعد ذلك بدأ البرنامج بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس رحّب فيها بالحضور، وأكد في كلمته الهدفَ من إقامة هذا البرنامج، وهو نشر ثقافة السلوك الإيجابي وتنميته من خلال تبنّي بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة.

‏تلا ذلك عرض مرئي يتحدث عن أهمية السلوك الإيجابي وأهمية تعزيزه في نفوس الطلاب.

‏واختُتم الحفل بكلمة الإرشاد الطلابي ألقاها مشرف الإرشاد الطلاب بمكتب بالتعليم بالسويدي عبدالله العميرة، أوضح فيها مراحل تنفيذ هذا البرنامج بمدارس مكتب التعليم بالسويدي.

وأشاد المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الغنام عقب تدشين البرنامج، بأهدافه؛ لافتًا إلى أن تعزيز السلوك الإيجابي لا يقتصر على هذا الأسبوع فقط؛ بل مستمر طوال العام في المدارس والمنازل.

‏وأشار "الغنام" إلى أن هذا البرنامج يضم عددًا من البرامج التي تُساهم وتعزز السلوك الإيجابي، وتحد من السلوك السلبي لدى أبنائنا الطلاب؛ موجهًا الشكر لكل القائمين على هذا البرنامج.

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