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للعام الثالث على التوالي إصرار قطري على "تسييس الحج" وافتعال الأزمات

السعودية تؤكد أمام العالم أنها تقدم التسهيلات لحجاج الدوحة

يسعى النظام القطري للعام الثالث على التوالي، لـ "تسييس الحج"، في خطوة تعكس ضعفه، ولجوءه لأسلوب افتعال الأزمات في المنطقة بحسب ما ذكره تقرير لـ"سكاي نيوز".

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه وزارة الحج والعمرة عبر بيان أصدرته أمس السلطات المعنية في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية.


في السياق نفسه رفضت السعودية الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التي تزعم بأنها تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضحت السعودية أنها وفرت روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها أثناء الحج، وفي المقابل، عمدت الحكومة القطرية إلى حجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين على أراضيها.

ومن ضمن المبررات والبراهين إمعانًا في تسييس موسم الحج، فقد رفض وفد قطري زار السعودية قبل عدة أشهر التوقيع على اتفاقية الحج، على الرغم من أن الأخيرة دعته، كغيره من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم وترتيب زيارة الحجاج القطريين.


وتسبب إجراء الدوحة هذا في إضاعة الفرصة على شركات الحج القطرية، وحرمانها من القدوم إلى السعودية للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في السعودية.

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للعام الثالث على التوالي إصرار قطري على "تسييس الحج" وافتعال الأزمات
سبق

يسعى النظام القطري للعام الثالث على التوالي، لـ "تسييس الحج"، في خطوة تعكس ضعفه، ولجوءه لأسلوب افتعال الأزمات في المنطقة بحسب ما ذكره تقرير لـ"سكاي نيوز".

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه وزارة الحج والعمرة عبر بيان أصدرته أمس السلطات المعنية في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية.


في السياق نفسه رفضت السعودية الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التي تزعم بأنها تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضحت السعودية أنها وفرت روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها أثناء الحج، وفي المقابل، عمدت الحكومة القطرية إلى حجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين على أراضيها.

ومن ضمن المبررات والبراهين إمعانًا في تسييس موسم الحج، فقد رفض وفد قطري زار السعودية قبل عدة أشهر التوقيع على اتفاقية الحج، على الرغم من أن الأخيرة دعته، كغيره من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم وترتيب زيارة الحجاج القطريين.


وتسبب إجراء الدوحة هذا في إضاعة الفرصة على شركات الحج القطرية، وحرمانها من القدوم إلى السعودية للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في السعودية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
09:17 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
01:00 AM

للعام الثالث على التوالي إصرار قطري على "تسييس الحج" وافتعال الأزمات

السعودية تؤكد أمام العالم أنها تقدم التسهيلات لحجاج الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى النظام القطري للعام الثالث على التوالي، لـ "تسييس الحج"، في خطوة تعكس ضعفه، ولجوءه لأسلوب افتعال الأزمات في المنطقة بحسب ما ذكره تقرير لـ"سكاي نيوز".

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه وزارة الحج والعمرة عبر بيان أصدرته أمس السلطات المعنية في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية.


في السياق نفسه رفضت السعودية الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التي تزعم بأنها تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضحت السعودية أنها وفرت روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها أثناء الحج، وفي المقابل، عمدت الحكومة القطرية إلى حجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين على أراضيها.

ومن ضمن المبررات والبراهين إمعانًا في تسييس موسم الحج، فقد رفض وفد قطري زار السعودية قبل عدة أشهر التوقيع على اتفاقية الحج، على الرغم من أن الأخيرة دعته، كغيره من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم وترتيب زيارة الحجاج القطريين.


وتسبب إجراء الدوحة هذا في إضاعة الفرصة على شركات الحج القطرية، وحرمانها من القدوم إلى السعودية للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في السعودية.

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