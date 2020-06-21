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في أول أيام إعادة فتحها.. سقوط سقف أحد المولات بالقطيف

تم إخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية.. ولا إصابات

سقط جزءٌ من سقف أحد المجمعات التجارية بمحافظة القطيف مساء اليوم، في أول يوم من عودة الحياة الطبيعية في المملكة.

وقالت مصادر "سبق" عند انهيار السقف، وهو سقف مستعار في الدور الثاني في مجمع "سيتي مول" بمحافظة القطيف، إن إدارة المجمع، ممثلة في قسم الأمن، أخلت موقع الانهيار، وتم الاتصال فورًا بالدفاع المدني والذي باشر موقع الحادث في الحال.

وأضافت المصادر أن الدفاع المدني باشر الحادث، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية للموقع، فيما أكدت المصادر نفسها أنه لا توجد أي إصابات من جراء الحادث، وتم فتح ملف للتحقيق في الحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أول أيام إعادة فتحها.. سقوط سقف أحد المولات بالقطيف
سبق

سقط جزءٌ من سقف أحد المجمعات التجارية بمحافظة القطيف مساء اليوم، في أول يوم من عودة الحياة الطبيعية في المملكة.

وقالت مصادر "سبق" عند انهيار السقف، وهو سقف مستعار في الدور الثاني في مجمع "سيتي مول" بمحافظة القطيف، إن إدارة المجمع، ممثلة في قسم الأمن، أخلت موقع الانهيار، وتم الاتصال فورًا بالدفاع المدني والذي باشر موقع الحادث في الحال.

وأضافت المصادر أن الدفاع المدني باشر الحادث، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية للموقع، فيما أكدت المصادر نفسها أنه لا توجد أي إصابات من جراء الحادث، وتم فتح ملف للتحقيق في الحادث.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:33 PM

في أول أيام إعادة فتحها.. سقوط سقف أحد المولات بالقطيف

تم إخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية.. ولا إصابات

A A A
عبدالله السالم - الدمام
8
4,879

سقط جزءٌ من سقف أحد المجمعات التجارية بمحافظة القطيف مساء اليوم، في أول يوم من عودة الحياة الطبيعية في المملكة.

وقالت مصادر "سبق" عند انهيار السقف، وهو سقف مستعار في الدور الثاني في مجمع "سيتي مول" بمحافظة القطيف، إن إدارة المجمع، ممثلة في قسم الأمن، أخلت موقع الانهيار، وتم الاتصال فورًا بالدفاع المدني والذي باشر موقع الحادث في الحال.

وأضافت المصادر أن الدفاع المدني باشر الحادث، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية للموقع، فيما أكدت المصادر نفسها أنه لا توجد أي إصابات من جراء الحادث، وتم فتح ملف للتحقيق في الحادث.

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