بالصور.. منسوبو مدارس الطائف يحملون الأعلام متباهين ومفاخرين بالوطن

"سبق" رصدت أجواء الفرح التي كانت عنوانًا يتوافق مع شعاره "همة حتى القمة"

توشحَ طلاب وطالبات مدارس التعليم في محافظة الطائف، كذلك المُعلمون والمعلمات، باللون الأخضر، وحملت صدورهم صورًا لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- كما حملوا العلم السعودي مُفاخرين به ويرفعونه عاليًا مُرفرفًا في وطنٍ ينبض بالطموح والعز والتقدم.

"سبق" رصدت ذلك الفرح؛ حيث عبارات الحماس والقوة والشجاعة لم تختفِ في يوم الوطن، بل كانت عنوانًا يتوافق مع شعاره "همة حتى القمة" لتُبرز جنودنا البواسل ودورهم في حماية الحدود، فقد كانت أدوارهم البطولية قد امتزجت بالفرح الذي غطّى قلوب الناس في يوم الوطن، في الوقت الذي كان فيه الأطفال قد تعلّقوا باللون الأخضر الذي باتَ معروفًا لديهم، في الوقت الذي زادت فيه بهجة الأطفال بهذه المناسبة وهُم يتلوّنون بـ"الأخضر" في يوم الوطن الذي نشرَ الفرح والسرور وأعاد لهم بطولات المؤسس لهذه الدولة العظيمة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بعد أن حرصت المدارس على تقديم بعض الأفلام التي تُجسّد تلك الأمجاد.

وقد أطلقت اليوم المدارس التابعة لتعليم الطائف (بنين، بنات)، فعاليات اليوم الوطني ٨٩ في كافة المراحل الدراسية، متضمنةً مشاركات إبداعية من صنع الطلاب والطالبات تحت شعار "همّة حتى القمّة"، بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومساعديه ومدراء ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات.

وشهد الطابور الصباحي تنفيذ العديد من البرامج الوطنية؛ حيث تم استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة المقدّمة من قادة هذه البلاد بداية من المؤسس حتى العهد الحالي لملك الحزم والعزم، وذلك في توفير كافة سبل الراحة ورغد العيش والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، كما تضمّنت الفعاليات مشاركات من الطلاب والطالبات في الإذاعة المدرسية، من قصائد وطنية وأناشيد تنمّ عن حب الوطن، وجداريات وطنية للتعبير عليها بأجمل عبارات الانتماء والوفاء لهذه الأرض الطاهرة.

وقدّمت المدارس جملة من الأعمال التحفيزية على المبادرات الإيجابية في يوم الوطن؛ ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية، وإبراز دور هذه الأجيال في تحقيق الشعار لهذا اليوم "همّة حتى القمّة"؛ حيث يعدّون اللبنة الأساسية لكافة القطاعات مستقبلاً.

وزارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات، مها الزايدي، الابتدائية الحادية والسبعين، ومدارس شركة الطائف الأهلية؛ لمتابعة فعاليات اليوم الوطني، بحضور مديرات إدارات النشاط والإشراف وعدد من المشرفات التربويات. ووقفت على برامج اليوم الوطني المنفذة في المدارس.

وفي إطار احتفالات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية؛ نظمت إدارة نشاط الطالبات وأندية مدارس الحي للبنات، فعالية لاستقبال المسافرين القادمين لمطار الطائف بالورود والأهازيج الوطنية؛ حيث استقبلوا ركاب الرحلة القادمة من الإمارات بعبارات: "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، والذي شارك في استقبال المسافرين؛ حيث قدم شكره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها فريق العمل وقائدات الأندية على تنظيم مثل هذه الفعالية التي ترسّخ مفهوم الوطنية لدى الناشئة، ونقل صور التلاحم بين الشعب والقيادة للمقيمين والزوار، ومشيدًا بالتعاون القائم بين إدارة التعليم ومطار الطائف الدولي.

كما نظمت إدارة نشاط الطالبات مسيرة طلابية باسم شهداء الواجب، شارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة، وذلك بمنتزه الردف، فيما تزينت الحديقة بصور شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن ترابه ومقدراته.

كما أقيم معرض وطني مصاحب شاركت فيه العديد من أندية الحي للبنات؛ احتفاء باليوم الوطني وذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، فيما شهد المعرض إقبالاً كبيراً من مرتادي المنتزه.

