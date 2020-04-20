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الأردن.. انفجار قنبلة قديمة يخلف 4 قتلى

وقع في محافظة المفرق شرق عمان

قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم (الاثنين)، نتيجة وقوع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن انفجارًا وقع في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان نتيجة قنبلة قديمة.

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق حضروا إلى موقع الحادثة وأخلوا المتوفين ونقلوا المصابين إلى المستشفى في المدينة.

الأردن انفجار قنبلة

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الأردن.. انفجار قنبلة قديمة يخلف 4 قتلى
سبق

قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم (الاثنين)، نتيجة وقوع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن انفجارًا وقع في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان نتيجة قنبلة قديمة.

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق حضروا إلى موقع الحادثة وأخلوا المتوفين ونقلوا المصابين إلى المستشفى في المدينة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
03:49 PM

الأردن.. انفجار قنبلة قديمة يخلف 4 قتلى

وقع في محافظة المفرق شرق عمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم (الاثنين)، نتيجة وقوع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن انفجارًا وقع في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان نتيجة قنبلة قديمة.

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق حضروا إلى موقع الحادثة وأخلوا المتوفين ونقلوا المصابين إلى المستشفى في المدينة.

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