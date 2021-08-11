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مقابل 3 ملايين يورو.. مدافع الهلال يقترب من التوقيع للأهلي

تتردّد أنباء عن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الأسترالي "ديجينيك" للرحيل عن صفوف فريقه ريد ستار بلجراد خلال الصيف.

وقالت وسائل إعلام صربية من بينها صحيفة "تيليكس"، الثلاثاء: إن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي، يرغب في جلب مدافع جديد إلى صفوف فريقه، مع إعجابه بفكرة التوقيع مع ديجينيك.

ومن المتوقّع أن يوافق ريد ستار بلجراد على بيع اللاعب نهائيًّا مقابل 3 ملايين يورو، في حال وصول عرض رسمي من جانب النادي السعودي خلال الأيام المقبلة.


الجدير بالذكر أن ديجينيك سبق له خوض تجربة احتراف قصيرة في الملاعب السعودية مع الهلال، خلال عام 2019.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مقابل 3 ملايين يورو.. مدافع الهلال يقترب من التوقيع للأهلي
سبق

تتردّد أنباء عن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الأسترالي "ديجينيك" للرحيل عن صفوف فريقه ريد ستار بلجراد خلال الصيف.

وقالت وسائل إعلام صربية من بينها صحيفة "تيليكس"، الثلاثاء: إن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي، يرغب في جلب مدافع جديد إلى صفوف فريقه، مع إعجابه بفكرة التوقيع مع ديجينيك.

ومن المتوقّع أن يوافق ريد ستار بلجراد على بيع اللاعب نهائيًّا مقابل 3 ملايين يورو، في حال وصول عرض رسمي من جانب النادي السعودي خلال الأيام المقبلة.


الجدير بالذكر أن ديجينيك سبق له خوض تجربة احتراف قصيرة في الملاعب السعودية مع الهلال، خلال عام 2019.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
05:32 PM

مقابل 3 ملايين يورو.. مدافع الهلال يقترب من التوقيع للأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تتردّد أنباء عن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الأسترالي "ديجينيك" للرحيل عن صفوف فريقه ريد ستار بلجراد خلال الصيف.

وقالت وسائل إعلام صربية من بينها صحيفة "تيليكس"، الثلاثاء: إن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي، يرغب في جلب مدافع جديد إلى صفوف فريقه، مع إعجابه بفكرة التوقيع مع ديجينيك.

ومن المتوقّع أن يوافق ريد ستار بلجراد على بيع اللاعب نهائيًّا مقابل 3 ملايين يورو، في حال وصول عرض رسمي من جانب النادي السعودي خلال الأيام المقبلة.


الجدير بالذكر أن ديجينيك سبق له خوض تجربة احتراف قصيرة في الملاعب السعودية مع الهلال، خلال عام 2019.

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