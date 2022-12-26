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تقرير: آبل تنوي تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي"

كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "آبل" الأمريكية تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي الشهير "آيفون إس إي"، بدلًا من مخططها السابق بإطلاقه في الربع الثالث من عام 2022 المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، نية آبل إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي" في الربعين الأول أو الثاني من عام 2022.

وأشارت المصادر إلى أن "آبل" تنوي تجهيز مواصفات مذهلة في هاتفها الاقتصادي الجديد، ليتمكن من منافسة الهواتف الاقتصادية الأخرى وبالأخص تلك الصينية التي بدأت تحظى بقدر كبير من الشهرة.

ولم تكشف المصادر بعد عن طبيعة المزايا ولا الشكل الذي تنوي آبل أن تدعم به هاتفها "آيفون إس إي"، ولكنها اكتفت بالقول إنها ستكون مميزة بصورة كبيرة عن السابق.

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تقرير: آبل تنوي تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "آبل" الأمريكية تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي الشهير "آيفون إس إي"، بدلًا من مخططها السابق بإطلاقه في الربع الثالث من عام 2022 المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، نية آبل إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي" في الربعين الأول أو الثاني من عام 2022.

وأشارت المصادر إلى أن "آبل" تنوي تجهيز مواصفات مذهلة في هاتفها الاقتصادي الجديد، ليتمكن من منافسة الهواتف الاقتصادية الأخرى وبالأخص تلك الصينية التي بدأت تحظى بقدر كبير من الشهرة.

ولم تكشف المصادر بعد عن طبيعة المزايا ولا الشكل الذي تنوي آبل أن تدعم به هاتفها "آيفون إس إي"، ولكنها اكتفت بالقول إنها ستكون مميزة بصورة كبيرة عن السابق.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:35 AM

تقرير: آبل تنوي تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "آبل" الأمريكية تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي الشهير "آيفون إس إي"، بدلًا من مخططها السابق بإطلاقه في الربع الثالث من عام 2022 المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، نية آبل إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي" في الربعين الأول أو الثاني من عام 2022.

وأشارت المصادر إلى أن "آبل" تنوي تجهيز مواصفات مذهلة في هاتفها الاقتصادي الجديد، ليتمكن من منافسة الهواتف الاقتصادية الأخرى وبالأخص تلك الصينية التي بدأت تحظى بقدر كبير من الشهرة.

ولم تكشف المصادر بعد عن طبيعة المزايا ولا الشكل الذي تنوي آبل أن تدعم به هاتفها "آيفون إس إي"، ولكنها اكتفت بالقول إنها ستكون مميزة بصورة كبيرة عن السابق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,503

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