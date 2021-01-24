النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ينظم مؤتمر اللغة العربية الدولي

تناول المؤتمر واقع تعليمها وتعلمها على المستويين الإقليمي والعالمي

‬أطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أعمال مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس، بعنوان "تعليم اللغة العربية وتعلمها.. تطلع نحو المستقبل: المتطلبات، والفرص، والتحديات"، وذلك برعاية من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

وتناول المؤتمر واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستويين الإقليمي والعالمي، مستعرضاً أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، من خلال عقد 24 ندوة علمية و3 ندوات لأفضل الممارسات والتجارب، بمشاركة 128 خبيرًا وباحثًا، و111 بحثًا ودراسةً جميعها متخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وبيَّن مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي أن المؤتمر يُعد أحد البرامج المعتمدة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة الحالية 2021 / 2022م، ويسعى إلى مناقشة القضايا والدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، والسعي إلى نشر الوعي وتحمل المسؤولية المشتركة، والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها تجاه اللغة العربية، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية؛ لتطوير تعليم اللغة العربية.

من جانبه، أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن المؤتمر يُعد أحد البرامجِ المعتمدة في المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ويتناول القضايا والمشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية وتعلّمها، ورصده واقع الإمكانات المتاحة لخدمة اللغة العربية، والعناية بكل ما من شأنه تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وفق أفضلِ النظريات التربوية الحديثة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال، مع دعم كل الأطراف المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بِها وبغيرِها من المعلمين، والمشرفين، التربويين، ومصممي المناهجِ والباحثين، ومخططي السياسات التعليمية، وذوي الاختصاصِ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ينظم مؤتمر اللغة العربية الدولي
سبق

‬أطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أعمال مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس، بعنوان "تعليم اللغة العربية وتعلمها.. تطلع نحو المستقبل: المتطلبات، والفرص، والتحديات"، وذلك برعاية من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

وتناول المؤتمر واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستويين الإقليمي والعالمي، مستعرضاً أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، من خلال عقد 24 ندوة علمية و3 ندوات لأفضل الممارسات والتجارب، بمشاركة 128 خبيرًا وباحثًا، و111 بحثًا ودراسةً جميعها متخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وبيَّن مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي أن المؤتمر يُعد أحد البرامج المعتمدة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة الحالية 2021 / 2022م، ويسعى إلى مناقشة القضايا والدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، والسعي إلى نشر الوعي وتحمل المسؤولية المشتركة، والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها تجاه اللغة العربية، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية؛ لتطوير تعليم اللغة العربية.

من جانبه، أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن المؤتمر يُعد أحد البرامجِ المعتمدة في المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ويتناول القضايا والمشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية وتعلّمها، ورصده واقع الإمكانات المتاحة لخدمة اللغة العربية، والعناية بكل ما من شأنه تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وفق أفضلِ النظريات التربوية الحديثة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال، مع دعم كل الأطراف المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بِها وبغيرِها من المعلمين، والمشرفين، التربويين، ومصممي المناهجِ والباحثين، ومخططي السياسات التعليمية، وذوي الاختصاصِ.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:38 PM

المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ينظم مؤتمر اللغة العربية الدولي

تناول المؤتمر واقع تعليمها وتعلمها على المستويين الإقليمي والعالمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
204

‬أطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أعمال مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس، بعنوان "تعليم اللغة العربية وتعلمها.. تطلع نحو المستقبل: المتطلبات، والفرص، والتحديات"، وذلك برعاية من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

وتناول المؤتمر واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستويين الإقليمي والعالمي، مستعرضاً أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، من خلال عقد 24 ندوة علمية و3 ندوات لأفضل الممارسات والتجارب، بمشاركة 128 خبيرًا وباحثًا، و111 بحثًا ودراسةً جميعها متخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وبيَّن مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي أن المؤتمر يُعد أحد البرامج المعتمدة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة الحالية 2021 / 2022م، ويسعى إلى مناقشة القضايا والدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، والسعي إلى نشر الوعي وتحمل المسؤولية المشتركة، والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها تجاه اللغة العربية، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية؛ لتطوير تعليم اللغة العربية.

من جانبه، أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن المؤتمر يُعد أحد البرامجِ المعتمدة في المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ويتناول القضايا والمشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية وتعلّمها، ورصده واقع الإمكانات المتاحة لخدمة اللغة العربية، والعناية بكل ما من شأنه تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وفق أفضلِ النظريات التربوية الحديثة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال، مع دعم كل الأطراف المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بِها وبغيرِها من المعلمين، والمشرفين، التربويين، ومصممي المناهجِ والباحثين، ومخططي السياسات التعليمية، وذوي الاختصاصِ.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة